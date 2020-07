Skoda Enyaq iV - znamy datę premiery

Pierwszy zaprojektowany od podstaw elektryczny model Skody będzie miał swoją premierę za nieco ponad miesiąc.

Zdjęcie Skoda Enyaq iV / Nowe samochody Skoda Enyaq - wysyp informacji na temat elektrycznego SUVa

Sylwetka Skody Enyaq iV daje wyobrażenie na temat proporcji czekającego nowego modelu. Krótka część przednia i wydłużona linia dachu sugerują dynamikę pojazdu, oferując jednocześnie dużą ilość miejsca. Nowy SUV ma podobnie przestronne wnętrze jak inny SUV z portfolio marki - Kodiaq.

Reklama

Enyaq iV dostępny będzie z napędem na tylną oś lub na cztery koła. Kierowcy będą mogli wybrać także spośród trzech rozmiarów akumulatorów oraz pięciu poziomów mocy. Akumulatory będzie można szybko naładować z mocą do 125 kW. Pojazd zaoferuje do 500 kilometrów zasięgu, co pozwoli bez obaw wybrać się nim nawet w dalszą trasę.

Prezentacja elektrycznego SUVa Skody stanowi najważniejszy punkt w programie obchodów 125-lecia istnienia marki. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo z Pragi 1 września 2020 r.