Skoda Enyaq Coupe iV to dobrze nam już znany elektryk, ale z wyraźnie opadającą linią dachu, dzięki której jego sylwetka ma nawiązywać do sportowych samochodów. Jest to pierwszy "SUV coupe" czeskiej marki oferowany w Europie (w Chinach dostępny jest choćby Kodiaq z takim nadwoziem). Auto ma 4653 mm długości, 1879 mm szerokości oraz 1622 mm wysokości, a rozstaw osi to 2765 mm. Opadająca linia dachu pozwoliła na uzyskanie lepszego współczynnika oporu powietrza (cd) wynoszącego 0,234.

Poza inaczej ukształtowaną tylną częścią nadwozia, Enyaq Coupe iV wyrónia się także seryjnym szklanym dachem. Niestety, w przeciwieństwie do "zwykłej" wersji, nie jest on otwierany. Więcej różnic daje się zauważyć w usportowionej odmianie RS - uwagę zwraca choćby zmieniony przedni zderzak z dodatkowymi czarnymi poprzeczkami oraz tylny z charakterystycznym czerwonym, odblaskowym paskiem.

Reklama

Zdjęcie Skoda Enyaq Coupe RS iV /

Jeśli chodzi o wnętrze, to nie znajdziemy w nim żadnych zmian - jest takie jak w oferowanym już Enyaq (poza oczywiście nieco mniejszą ilością miejsca na głowy z tyłu oraz bagażnikiem o pojmeności 570 l). Wyjątkiem jest odmiana RS, która otrzymała dwie własne opcje stylistyczne. W obu przypadkach standardowe wyposażenie obejmuje ozdobne paski imitujące karbon na desce rozdzielczej i poszyciu drzwi, nakładki na pedały oraz sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i emblematem RS. W Design Selection "RS Lounge" siedzenia są pokryte czarną mikrofibrą z lamówką w kolorze limonki i kontrastującymi szwami. Ten akcent kolorystyczny można znaleźć także na kontrastujących przeszyciach dywaników podłogowych oraz na ogrzewanej, skórzanej, wielofunkcyjnej sportowej kierownicy z trzema ramionami i emblematem RS. Deska rozdzielcza również jest pokryta czarną tapicerką Suedia z ozdobnymi przeszyciami.

Zdjęcie Skoda Enyaq Coupe RS iV /

Design Selection "RS Suite" to z kolei fotele pokryte czarną, perforowaną skórą z szarą lamówką i kontrastującymi szwami. Te same akcenty znajdują się na skórzanej wielofunkcyjnej sportowej kierownicy, która jest również ozdobiona logo RS. Deska rozdzielcza jest pokryta skóropodobnym materiałem pasującym do siedzeń i ozdobiona kontrastowymi przeszyciami.



Skoda Enyaq Coupe iV 1 / 27 Skoda Enyaq Coupe iV Źródło: udostępnij

Skoda Enyaq Coupe iV występuje z akumulatorem w dwóch wariantach pojemności - 62 oraz 82 kWh. Pozwala to przejechanie nawet 545 km na jednym ładowaniu. Bazowa wersja iV 60 ma silnik o mocy 179 KM i jako jedyna mniejszą baterię, iV 80 oferuje 204 KM, a iV 80X wyposażono już w dwa silniki o łącznej mocy 265 KM. Stojący na szczycie gamy Enyaq Coupe RS iV ma 299 KM i pozwala na sprint do 100 km/h w 6,5 s. Dla podkreślenia jej dynamiki, producent przesunął też limiter prędkości na 180 km/h (+20 km/h).

***