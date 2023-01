Seres 5. Chiński SUV niebawem będzie do kupienia w Polsce. Moc? Do 646 KM

Seres pozycjonuje swojego nowego SUV-a w klasie premium. Auto wykorzystuje bezkobaltowe baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4), oraz trójskladnikową baterię litową. Zdaniem przedstawicieli chińskiej marki, są to jedne z najnowszych, najbezpieczniejszych rodzajów akumulatorów, które gwarantują najwyższą wydajność, pojemność oraz żywotność baterii bez efektu pamięci.

Seres 5 niebawem do kupienia w Polsce

Seres 5 występuje w dwóch rodzajach napędu i dwóch pojemnościach akumulatorów trakcyjnych. Wersja RWD wyposażona jest w akumulator o pojemności 80 kWh i silnik o mocy 299 KM i 420 Nm momentu obrotowego. Zasięg takiej konfiguracji wynosi 450 km według cyklu WLTC. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje równe 7 s. Wersja z napędem na dwie osie AWD występuje w dwóch rodzajach pojemności baterii:

80 kWh z zasięgiem równym 430 km (przyspieszenie do 100 km.h w 4,2 s);

90 kWh z zasięgiem do 490 km (przyspieszenie do 100 km/h w 3,9 s).

Moc w przypadku obydwu wersji AWD wynosi aż 646 KM, a moment obrotowy - 940 Nm.



Zdjęcie Seres 5 / materiały prasowe

Seres 5 obsługuje szybkie ładowanie DC do 100 kW. Zdaniem producenta pozwala to naładować akumulator w przedziale od 20 do 80 proc. w 45 minut (w przypadku baterii o pojemności 80 kWh). Czas ładowania baterii w przypadku ładowarki AC wynosi 7 godzin (max 11 kW).

Chiński SUV będzie dostępny w salonach w drugim kwartale 2023 roku. Ceny są jeszcze nieznane, ale co ciekawe, gwarancja na auto wyniesie do 8 lat. Obejmie m.in. spadek efektywności baterii - jeśli przez osiem lat przekroczy on 30 proc., producent wymieni akumulator na nowy.

Seres w Polsce

Autoryzowanym przedstawicielem Seresa w Polsce i krajach bałtyckich jest firma Busnex. Seres należy do grupy Dongfeng Sokon Automobile znanej na całym świecie jako DFSK. DFSK posiada trzy bazy produkcyjne w Chinach, Indonezji i USA, z siedmioma fabrykami pojazdów i silników. Od 2005 roku DFSK rozpoczął eksport do ponad 70 krajów.

Seres ma główną siedzibę w USA, ale de facto jest marką chińską - należy do chińskiego giganta, produkuje i rozwija swoje produkty w Państwie Środka. Warto jednak wspomnieć, że jej rodowód sięga Doliny Krzemowej. Dziś nie ma to już większego znaczenia, choć ciekawostką jest, że marka jest pośrednio powiązana z... Teslą (bardzo pośrednio). Otóż Martin Eberhard, współzałożyciel Tesli, po odejściu z firmy skupił się na budowie nowej marki - opisywanego Seresa. Firmę dość szybko kupił wspomniany Dongfeng.

Zdjęcie Seres 5 / materiały prasowe