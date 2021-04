Seat Ibiza i Arona przeszły drobny lifting

Widząc nowe wersje Ibizy oraz Arony na ulicy, nie będzie łatwo stwierdzić czy to faktycznie egzemplarze po modernizacji. Zaszła w nich jednak pewna, całkiem poważna zmiana.

Seat Ibiza oraz Arona

Zarówno Ibiza jak i Arona mogą się teraz pochwalić w pełni LEDowymi reflektorami w każdej wersji wyposażenia, co może zaskakiwać, ponieważ nawet wśród kompaktów producenci nie są na tyle szczodrzy. Z tyłu zamiast nazwy modelu zapisanej drukowanymi literami, znajdziemy oznaczenie naśladujące odręczne pismo (podobnie jak w nowym Leonie). Oba modele otrzymały też nowe wzory felg aluminiowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Seat Ibiza 2021 na filmie

Na tym kończy się lista zmian zewnętrznych, ale z jednym wyjątkiem. Arona otrzymała nieznacznie inny zderzak przedni oraz grill, a w wersji Xperience, a więc mającej "offroadowy" charakter, znajdziemy reflektory przeciwmgielne, umieszczone tuż pod głównymi światłami, co ma podkreślić aspiracje modelu. Odmiana ta ma także dodatkowe wstawki w dolnej części zderzaka w kontrastowym kolorze.



Małą rewolucję Seat zafundował swoim modelom we wnętrzu. Zamiast zabudowanych ekranów o przekątnej do 8 cali, mamy wolnostojące wyświetlacze o przekątnej nawet 9,2 cala. Przebudowano właściwie całą deskę rozdzielczą, przenosząc ekrany wyżej i umieszczając nawiewy poniżej. Zmieniono przy okazji nawiewy boczne na okrągłe (z oświetleniem nastrojowym), zastosowano nowe listwy ozdobne, a górna część deski wykonana jest teraz z miękkich tworzyw. Oprócz tego zastosowano nowe tapicerki.

Seat Ibiza

Warto dodać, że nowy ekran systemu multimedialnego oznacza także nowe oprogramowanie oraz możliwości. Dzięki zastosowaniu wbudowanej karty eSIM, kierowca zawsze ma możliwość korzystania z dodatkowych funkcji sieciowych. W Ibizie i Aronie dostępny będzie też asystent głosowy, aktywowany hiszpańskim "Hola, hola!".



Seat Arona 2021

Pod maski zmodernizowanych Seatów trafią dobrze znane jednostki. Bazowa to 1.0 MPI o mocy 80 KM, a najpopularniejsze będą najpewniej doładowane odmiany 1.0 TSI o mocach 95 i 110 KM (mocniejsza jako jedyna dostępna opcjonalnie ze skrzynią DSG). Jedynym silnikiem czterocylindrowym będzie 1.5 TSI o mocy 150 KM. W ofercie nie znajdziemy żadnego diesla.

Seat Ibiza 2021