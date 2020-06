Seat Ateca zmodernizowany

Pierwszy SUV hiszpańskiej marki, obecny na rynku od 2016 roku, przeszedł właśnie face lifting.

Zdjęcie Seat Ateca /

Odświeżoną Atekę najłatwiej rozpoznać po nowym przednim pasie. Zmieniono tu reflektory, grill oraz zderzak. Auto zyskało na wyrazistości, dzięki mocniejszym przetłoczeniom i dużej atrapie chłodnicy, która niemal łączy się z drugą osłoną w dolnej części zderzaka. Czyżby Seat dążył pomału do zafundowania swoim modelom ogromnego grilla, tak jak to kiedyś zrobiło Audi? Brakuje niewiele, ponieważ pas oddzielający osłony jest bardzo cienki.

Reklama

Modyfikacje z tyłu są już mniej wyraźne - bardziej masywny jest zderzak, w którym zabudowano końcówki wydechu, a na środku klapy bagażnika pojawił się dumny napis "Ateca". Samotna cyfra "4" z boku odnosi się do obecności napędu na wszystkie koła. Wbrew pozorom zmieniono także reflektory, które co prawda mają taki sam kształt i ledowy wzór, ale wzbogacono je o dynamiczne kierunkowskazy. Ciekawostka - dzięki nowym zderzakom auto jest dłuższe o 18 mm od wersji sprzed modernizacji.

Seat Ateca 2020 1 / 12 Seat Ateca Źródło: udostępnij

Z kolei deska rozdzielcza pozostała bez zmian, ale zgodnie z naszymi przewidywaniami, auto otrzymało multimedia oraz wirtualne zegary z nowego Leona. Nowy system udało się wpasować w miejsce poprzedniego i ma on teraz 8,25 lub 9,2 cala. Cyfrowe zegary wykorzystują wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala. We wnętrzu znajdziemy także nową kierownicę (z Leona) oraz nową tapicerkę. Kierowca dostanie też do dyspozycji bardziej zaawansowane systemy wsparcia (na przykład układ ostrzegający przed ryzykiem kolizji w ruchu poprzecznym).

Zdjęcie Seat Ateca /

Pod maską odświeżonej Ateki znajdziemy benzynowe jednostki 1.0 TSI 110 KM, 1.5 TSI 150 KM (opcjonalnie z DSG) oraz 2.0 TSI 190 KM (seryjnie z DSG i 4x4). Diesel natomiast to 2.0 TDI rozwijający 110 lub 150 KM (także z DSG i 4x4). Seat milczy na temat najmocniejszej wersji wysokoprężnej (190 KM) oraz planów dotyczących wersji hybrydowej plug-in.

Zmodernizowany Seat Ateca pojawi się na rynku w trzecim kwartale 2020 roku.