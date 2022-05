Rolls-Royce zaprezentował superekskluzywny model Boat Tail

Producenci Rolls-Royce z najwyższą sprzedażą w swojej 117-letniej historii!

Rolls-Royce Coachbulding to dział brytyjskiej marki, który - jeszcze przed II Wojną Światową - modyfikował pojazdy na specjalne zamówienia. Najczęściej klient wybierał standardową platformę i dostępny układ napędowy, wokół których powstawało wyjątkowe nadwozie.

Niedawno Brytyjczycy postanowili wskrzesić tę kultową ideę, a pierwszym efektem odrodzonego działu personalizującego był wzorowany na jachcie, niebieski Rolls Royce Boat Tail. Teraz przyszła pora na drugi egzemplarz tego wyjątkowego modelu, tym razem wykonany na zlecenie milionera z branży perłowej.

Reklama

Rolls-Royce Boat Tail - silnik V12 i ręczne wykonanie

Wyjątkowy Rolls-Royce Boat Tail to ukłon w stronę historycznego modelu o tej nazwie z 1932 roku. Pojazd bazuje na podzespołach Phantoma, co oznacza m.in. benzynowy, podwójnie doładowany, silnik V12 o pojemności 6,75 l i mocy około 560 KM.

Zdjęcie Rolls-Royce Boat Tail / materiały prasowe

Potężne, wzorowane na jachcie, coupe mierzy około 5,8 m długości. Całe jego nadwozie zostało wykonane ręcznie, przy wykorzystaniu m.in. ogromnych, pojedynczych arkuszy aluminium. W tylnej części, która - wzorem jachtów - pokryta jest wysokiej jakości drewnem orzechowym, przewidziano dwa schowki na zestaw do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mieszczą one pełny zestaw biwakowy w postaci rozkładanych krzesełek i wysuwanych stolików. Całość wieńczy duży, regulowany parasol przeciwsłoneczny montowany do nadwozia.

Rolls-Royce chwali się także doborem koloru, który stanowi "migoczącą mieszankę ostryg i miękkiej róży". Jak się okazuje odcień powstał na specjalne zamówienie klienta i nawiązuje do barw czterech muszli perłowych, osobiście wybranych z kolekcji milionera. Kontrastująca z resztą pojazdu maska została natomiast utrzymana w kolorze koniaku. Kultowa figurka "Spirit of Ecstasy" na przednim grillu jest pokryta lakierem o barwie różowego złota.

Rolls-Royce Boat Tail 1 / 8 Rolls-Royce Boat Tail Źródło: materiały prasowe udostępnij

Również wnętrze zostało wykonane z najwyższej jakości materiałów. Klient zdecydował się na skórzane wykończenia z akcentami w kolorze różowego złota i masy perłowej. Z masy perłowej został także wykonany zegarek stanowiący centralny element deski rozdzielczej. Co ciekawe - model pochodzi z prywatnej kolekcji zamawiającego.

Rolls-Royce Boat Tail - prawdopodobnie najdroższy nowy samochód w historii

Zgodnie z zasadą, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, Rolls-Royce nie podał ceny, którą będzie musiał uiścić wspomniany milioner. Poprzedni Boat Tail, wykonany prawdopodobnie na zamówienie rapera Jay Z, kosztował jednak 28 mln dolarów czyli ponad 108 mln zł. Eksperci twierdzą, że ten egzemplarz może być jeszcze droższy.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***