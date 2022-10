Rolls-Royce Spectre zaprezentowany. Luksus w elektrycznej formie

Prototypy Elektryczny Rolls-Royce Spectre wszedł w drugą fazę testów drogowych

Rolls-Royce Spectre zakończył drugą fazę programu testowego i po raz pierwszy został zaprezentowany bez kamuflażu. Chociaż dotychczas pokazywane szkice oraz zdjęcia rzucały nieco światła na jego kształty, dopiero teraz możemy w całości podziwiać niewątpliwy kunszt brytyjskich stylistów.

Rolls-Royce Spectre - niczym luksusowy jacht

Chociaż Spectre nawiązuje swoim wyglądem do modelu Phantom Coupe, w rzeczywistości stanowi on zupełnie nową wizję stylistyczną. Bez wątpienia jego główną cechą charakterystyczną są dzielone reflektory, które łączą cienkie listwy LED-owe do jazdy dziennej z przyciemnionymi dolnymi kloszami lamp. Na pierwszy plan wysuwa się także największy z dotychczas stosowanych w modelach Rolls-Royce’a chromowany grill, który wraz z odświeżoną figurką Spirit of Ecstasy wpływa w znaczący sposób na aerodynamikę pojazdu. Dzięki temu model Spectre jest najbardziej aerodynamicznym Rolls-Roycem w historii, a jego współczynnik oporu Cd wynosi zaledwie 0,25. By podkreślić wrażenie majestatu, wspomniany grill został dodatkowo podświetlony diodami LED, które po zmroku tworzą efekt trójwymiarowości.

Zdjęcie Rolls-Royce Spectre / materiały prasowe

Także pod względem proporcji Spectre prezentuje się szalenie okazale. Profil modelu przypomina kadłub luksusowego jachtu, gdzie delikatnie wygięta w dół maska, płynnie przechodzi w nadwozie o stylistyce coupe. Ogromne wrażenie robią liczne gładkie powierzchnie, stworzone z pojedynczych paneli nadwozia. Największy z nich - ten, w którym zostały osadzone tylne lampy - rozciąga się od słupka A, aż do bagażnika. Wrażenie masywność podkreślają ogromne, 23-calowe felgi, które w tym rozmiarze po raz pierwszy w historii zagościły w samochodzie brytyjskiego producenta.

Rolls-Royce Spectre - 1000 funkcji, 7 km przewodów

Całość bazuje na aluminiowej ramie, która stanowi podstawę obecnych modeli Phantom, Ghost i Cullinan. Ze względu na sporą wagę akumulatorów (700 kg), inżynierowie Rolls-Royce'a usztywnili ją o 30 procent, a mierzące blisko 7 kilometrów okablowanie i przewody zostały zamontowane w specjalny kanale pomiędzy baterią, a podłogą. Dzięki temu nie tylko udało się zachować idealnie gładką powierzchnie, ale wytworzyć dodatkową przestrzeń wygłuszającą.

Rolls-Royce Spectre 1 / 11 Rolls-Royce Spectre Źródło: materiały promocyjne udostępnij

Model został wyposażony w najnowszy system zawieszenia Planar, który skanuje drogę przed samochodem i automatycznie dopasowuje twardość zawieszenia do czekających nas warunków. To inteligentne rozwiązanie stanowi zaledwie ułamek innowacyjnych technologii w samochodzie - dość powiedzieć, że Spectre jest najbardziej skomunikowanym Rolls-Royce’m w historii, udostępniając kierowcy oraz pasażerom ponad 1000 funkcji i 25000 podfunkcji. Dla porównania model Phantom posiadał "zaledwie" 456 funkcji i 647 podfunkcji.

Rolls-Royce Spectre - dane techniczne i cena

Brytyjski producent zastrzega, że dane techniczne dotyczące mocy, przyspieszenia i zasięgu, mogą się jeszcze zmienić. Spectre ma przed sobą wciąż ostateczną fazę testów, która zakończy się w drugim kwartale 2023 roku. Wstępne informacje wskazują jednak, że wyjątkowy model będzie dysponował zasięgiem w granicach 500 kilometrów, a łączna moc układu elektrycznego osiągnie ok 600 KM, przy 900 Nm momentu obrotowego. Obecnie ważący niemal 3-tony pojazd, rozpędza się od 0 do 100 km/h w 4,5 sekundy. Wynik ten ma jednak ulec poprawie.

Poniższe wideo jest elementem informacji prasowej producenta. Jego autorem jest Land Rover. Dalsza część tekstu znajduje się pod wideo.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rolls-Royce Spectre zaprezentowany materiały prasowe

Spectre jest już dostępny w zamówieniach. Pierwsze dostawy do klientów rozpoczną się w czwartym kwartale 2023 r. Ceny samochodu mają plasować się pomiędzy kosztami zakupu modelu Cullinan, a Phantom.

