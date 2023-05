Renault Rafale. Kolejna nowość w segmencie SUV-ów

Renault Rafale to SUV segmentu D

Renault Rafale będzie oparte na platformie CMD-CD, którą wykorzystano również przy opracowywaniu Australa i Espace'a. W stosunku do tych modeli nowy pojazd będzie różnił się nie tylko gabarytami ale również wyglądem tylnej części nadwozia - na udostępnionych grafikach widać szybko opadającą linię dachu, co sugeruje, że będziemy mieć do czynienia z tzw. czterodrzwiowym coupe.

Źródłem napędu nowego modelu będą wyłącznie hybrydowe układy napędowe, tzw. pełne oraz plug-in. W ofercie raczej zabraknie układów typu mild.

Premiera Renault Rafale już za miesiąc

Oficjalna premiera Renault Rafale będzie miała miejsce 18 czerwca podczas wystawy lotniczej na lotnisku Le Baurget pod Paryżem. Miejsce nie jest przypadkowe. Fani lotnictwa zapewne dobrze wiedzą, że Rafale to nazwa francuskiego myśliwca firmy Dassault ze skrzydłami w układzie delta.

Co ma Renault wspólnego z lotnictwem?

A co wspólnego z lotnictwem ma Renault? By to zrozumieć, trzeba cofnąć się w czasie aż do początku XX wieku. Wówczas Renault produkowało silniki nie tylko do samochodów, ale również do pociągów (tzw. Autorail) i do samolotów.

Ale to nie wszystko. W roku 1933 Renault kupiło produkującą samoloty firmę Caudron, w ten sposób powstała spółka Caudron-Renault. Produkowane przez nią samoloty nosiły nazwy nawiązujące do wiatru. Jednomiejscowy samolot sportowy C460, zaprojektowany w 1934 z myślą o biciu rekordów, otrzymał nazwę... Rafale (Poryw, Podmuch).