Renault Koleos po liftingu

Produkowana od połowy 2016 roku druga generacja Renault Koleosa doczekała się właśnie głębszego liftingu. Zmienił się nie tylko wygląd, ale też paleta jednostek napędowych.

Z zewnątrz największą nowością są zaprojektowane od podstaw reflektory. Wykonano je w całości w technologii diodowej. Francuzi podkreślają, że w stosunku do poprzedników, bazujących na żarówkach halogenowych, nowe światła zapewniają o 25 proc. lepszą wydajność świetlną przy niższym aż o 10 proc. zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Warto też wspomnieć o nowych tylnych reflektorach, które wyposażone są również w dynamiczne kierunkowskazy.

Oprócz tego paletę kolorów nadwozia uzupełnił nowy lakier - Highland Grey. Jak to zwykle przy okazji liftingów bywa, zadbano też o nowe wzory tapicerek. Przykładem może być "Riviera Camel" - nowa skórzana tapicerka oferowana już w podstawowej odmianie Intens, która charakteryzuje się również drewnopodobnymi elementami ozdobnymi. W późniejszym czasie pojawi się również uboższa wersja - ZEN - z tapicerką z tkaniny i tylnymi lampami bez dynamicznych kierunkowskazów.



Topowa odmiana wysokoprężna - Blue dCi 190 4x4 X-Tronic standardowo wyposażona będzie teraz w ułatwiający jazdę w terenie system Hill Descent Control, który automatycznie dohamowuje poszczególne koła ograniczając prędkość zjeżdżania ze stromych wzniesień (działa w zakresie prędkości od 5 do 30 km/h.)



Ceny odświeżonego Koleosa startują we Francji od 41 600 euro, co przy obecnym kursie daje kwotę około 186,4 tys. zł. Za taką kwotę otrzymamy Koleosa w wersji Intense z... benzynowym silnikiem TCe o mocy 160 KM i napędem na przednią oś. Benzynowy motor o pojemności 1.3 l uznać można za największą z nowości. Do tej pory w większości salonów na Starym Kontynencie Koleos oferowany był wyłącznie z silnikami Diesla o mocach 150 (znika z oferty) i 190 KM.



Benzynowy motor standardowo sprzęgany jest z siedmiostopniową skrzynią EDC (dwusprzęgłowa) i zapewnia sprint do 100 km/h w 7,5 s. Prędkość maksymalna to 200 km/h. Dla porównania diesel o mocy 190 KM (standardowo z CVT i napędem na obie osie) osiąga setkę w 10 sekund i rozpędza się do prędkości maksymalnej 198 km/h.



