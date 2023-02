Renault Espace nowej generacji na pierwszych ilustracjach

Espace to jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli Renault. Prototyp pierwszego pojazdu o tej nazwie został zaprezentowany jesienią 1983 roku, a rok później debiutowała wersja produkcyjna, która - jak się później okazała - była prekursorem segmentu minivanów. Do 2021 roku, gdy zakończono produkcję, powstało w sumie pięć generacji Espace'a. Producenci To nie koniec Renault Espace. Nowa generacja jest już bardzo blisko

Gdy wydawało się, że historia Renault Espace definitywnie się zakończyła, Francuzi ogłosili, że wczesną wiosną 2023 roku zadebiutuje szósta generacja, przy czym nie będzie ona już minivanem, ale dużym SUV-em, oferowanym w wersjach 5- i 7-osobowej.

Renault Espace kuzynem Australa

Teraz Renault ujawniło pierwsze grafiki, na których widać coś więcej niż nazwę nowego modelu. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że nowe Espace będzie bliskim kuzynem Renault Austral. Podobne, są np. przetłoczenia na błotnikach, chociaż tył jest inny - Espace ma bardziej pionową szybę. Inaczej być jednak nie mogło, skoro auto ma być również siedmiomiejscowe.

Zdjęcie Renault Espace / materiały prasowe

Co ciekawe, Renault ogłosiło już, że Espace ma 4,73 m długości, a to oznacza, że jest o 22 cm dłuższe od Australa, a jednocześnie o 14 cm krótsze od poprzedniej generacji Espace. Jednak Francuzi zapewniają, że mniejsza długość nadwozia nie oznacza mniejszego wnętrza. Kabina wewnątrz nowego Espace'a, licząc do trzeciego rzędu siedzeń ma mierzyć 2,48 cm, czyli więcej niż w ostatniej generacji.

Napędy nowego Renault Austral

Wiadomo również, że nowe Espace będzie zbudowano na powszechnie stosowanej przez marki aliansu Nissan-Renault-Mitusbishi platformie CMF-CD. To oznacza, że samochód na pewno będzie dostępny w wersji spalinowej, ale możliwa jest również odmiana elektryczna. Platformę tę wykorzystuje np. obecna generacja Renault Kangoo, które dostępne jest m.in. w wersji bateryjnej E-Tech.

Jest to tym bardziej możliwe, że już w styczniu Renault opublikowało fotografię napisu Espace, w którym ostatnia lidera ma kolor miedziany, co w czytelny sposób nawiązuje do napędu elektrycznego.



***