Renault Clio to pierwszy model "nowej fali"

Spis treści: 01 Odświeżone Renault Clio prezentuje nowy język stylistyczny

02 Wnętrze Renault Clio pozostało bez większych zmian

03 Renault Clio - wersje silnikowe

04 Renault Clio Esprit Alpine

Odświeżone Renault Clio prezentuje nowy język stylistyczny

Piąta generacja Renault Clio pojawiła się na rynku w 2019 roku, więc czas był najwyższy na modernizację. Francuzi zdecydowali się na naprawdę daleko posunięte zmiany, przynajmniej jeśli chodzi o przód samochodu. Producent nazywa go w swoim komunikacie "prestiżowym" i rzeczywiście robi on spore wrażenie.

Został zaprojektowany właściwie od podstaw, przez co zmodernizowane Clio można wziąć za zupełnie nową generację. Co ciekawe, auto nie podąża kierunkiem stylistycznym znanym z Australa i nowego Espace’a. Producent podkreśla, że jest on pierwszym modelem "Nowej Fali Renault", który prezentuje nową identyfikacje wizualną. Kształt świateł do jazdy dziennej, biegnących od góry do dołu zderzaka, nawiązuje oczywiście do kształtu logo marki.

Tył z kolei pozostawiono bez większych modyfikacji. Światła mają znany kształt - otrzymały jedynie przezroczyste klosze "o kryształowym szlifie". W zderzaku natomiast pojawiły się wyloty powietrza, a dolna jego część lakierowana jest na jeden z czarnych lub szarych kolorów, zależnie od wersji wyposażenia. Listę nowości zamykają nowe wzory felg aluminiowych.

Renault Clio 2024 1 / 18 Renault Clio 2024 Źródło: materiały prasowe

Wnętrze Renault Clio pozostało bez większych zmian

Żadnej rewolucji nie znajdziemy natomiast we wnętrzu odświeżonego Clio. Producent wspomina jedynie o nowym zestawie cyfrowych wskaźników, pozbawiony obramowania. Zależnie od wyposażenie ma on 7 lub 10 cali.

Zdjęcie Renault Clio 2023 / materiały prasowe

Renault zainwestowało natomiast w ekologiczne tkaniny, które w bogatszych wersjach znajdziemy także na desce rozdzielczej. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, tkanina tencel zawiera 60 proc. włókien otrzymywanych z masy celulozowej pochodzącej z bioźródeł i po raz pierwszy zastosowano ją w tak dużym zakresie w samochodzie. Producent zdecydował się także na rezygnację ze skory - zamiast tego zastosowano materiał łączący tkaninę skóropodobną z włókien pochodzących z bioźródeł oraz poliestru.

Renault Clio - wersje silnikowe

Zmodernizowane Clio otrzymało trzy dobrze znane układy napędowe. Klienci będą mieli do wyboru:

TCe 90

TCe 100 LPG

E-Tech full hybrid 145

Dwie pierwsze pozycje to 3-cylindrowy, litrowy silnik z doładowaniem, natomiast hybryda korzysta z wolnossącej jednostki 1,6 l. Ta ostatnia ma według producenta nawet 80 proc. czasu poruszać się w mieście na prądzie, co pozwala na obniżenie zużycia paliwa o 40 proc.

Zdjęcie Renault Clio 2023 / materiały prasowe

Renault Clio Esprit Alpine

Prawdziwą nowością w gamie Clio jest natomiast pojawienie się odmiany Esprit Alpine. Nawiązuje ona do sportowej marki należącej do Renault i wyróżnia się zmienionym grillem, logo ze szczotkowanego aluminium oraz dodatkami w szarym, matowym kolorze. Auto ma także 17-calowe alufelgi o bardzo ciekawym wzorze.

We wnętrzu natomiast znajdziemy mocno wyprofilowane fotele, pokryte tapicerką z tkaniny złożonej w 72 proc. z włókien pochodzących z recyklingu PET (polietylenu), na siedziskach i oparciach oraz powlekaną ziarnistą tkaninę na boczkach, wykonaną w 13 proc. z surowców pochodzących z recyklingu.

