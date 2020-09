Renault Arkana. Nowy model dla Europy!

Na europejskim rynku debiutuje właśnie nowy "suv coupe". Do salonów Renault trafi wkrótce zupełnie nowy model - Renault Arkana.

Renault Arkana. Czterodrzwiowe coupe!

Model można już było zobaczyć w ubiegłym roku, przy okazji salonu motoryzacyjnego w Moskwie. Europejska odmiana różni się jednak od rosyjskiego pierwowzoru m.in. projektem wnętrza.

Samochód opracowany z myślą o nabywcach z krajów Unii Europejskiej mierzy 4568 mm długości, 1821 mm szerokości (2034 mm z lusterkami) i 1571 mm wysokości. Rozstaw osi to 2720 mm. Wymiary stawiają auto na pograniczu segmentów C i D. Rodzinnym wyprawom sprzyja też bagażnik, który - mimo nisko opadającej linii nadwozia - mieści pakunki o objętości do 513 l (438 l w hybrydowej wersji E-TECH).

Nabywcom z takich krajów, jak np. Polska zapewne przypadnie go gustu imponujący prześwit, który w tym przypadku wynosi aż 19 cm. Do wyboru będzie siedem kolorów nadwozia (w tym pomarańczowy zarezerwowany dla wersji wyposażeniowej R.S.) i kilka wzorów aluminiowych obręczy kół w rozmiarach od 17 i 18 cali.

W bogatszych wersjach liczyć możemy na cyfrowe zegary o przekątnej 10,2 cala (w innych odmianach ekran ma 4,2 lub 7 cali). Na szczycie konsoli środkowej spotkać można montowany poziomo dotykowy ekran o przekątnej 9 cali lub zorientowany pionowo wyświetlacz o przekątnej 7,2 cala.

Pod maską znajdziemy benzynowy silnik 1.3 l TCe o mocach 140 lub 160 KM. Słabszy rozwija 260 Nm dostępnych już przy 1600 obr./min. Obie wersje oferowane będą również jako "miękkie" hybrydy z alternatorem pełniącym też funkcję rozrusznika. Co ciekawe, układ pracuje pod "standardowym" napięciem 12 voltów i wykorzystuje litowo-jonowy akumulator montowany pod siedzeniem pasażera.

Producent zapowiada również "pełną" hybrydę - odmianę E-TECH. W jej przypadku pod maską znajdzie się benzynowy silnik 1.6 l z filtrem cząstek stałych i dwa silniki elektryczne. Jeden pełni rolę rozrusznika-alternatora, drugi - trakcyjny (pełni też rolę alternatora) - spięty jest z bezsprzęgłową przekładnią.

Samochód ma być oferowany z takimi dodatkami, jak m.in.: adaptacyjny tempomat działający w zakresie do 170 km/h, układ automatycznego hamowania przed przeszkodą, układ automatycznego parkowania czy system kamer zapewniających widok w promieniu 360 stopni.

Renault Arkana uzupełni europejską ofertę francuskiej marki w pierwszej połowie przyszłego roku.