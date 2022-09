Prąd to nie wszystko – nowe Maserati GranTurismo również w wersji spalinowej

Maserati GranTurismo w obecnej postaci produkowane jest od 2007 r. Nie dziwi więc, że Włosi intensywnie pracują nad jego następcą. Od dawna wiadomo, że auto powstanie w wersji elektrycznej. Ten wariant otrzyma przydomek Folgore i będzie napędzany trzema silnikami o sumarycznej mocy 1200 KM. Do setki ma się rozpędzać w czasie poniżej 3 sekund, a jego prędkość maksymalną określono na 320 km/h.

Reklama

Do Folgore dołączy Maserati GranTurismo w wersji spalinowej

Dziś dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądało z zewnątrz. Na pierwszy rzut oka oba auta będą trudne do odróżnienia. Mają tę samą linię nadwozia i najważniejsze detale. Różnić się będą wlotami powietrza w zderzakach oraz wzorem obręczy.

Maserati GranTurismo 1 / 9 Maserati GranTurismo Źródło: materiały prasowe udostępnij

Maserati GranTurismo z silnikiem V6

Wiadomo też, że pod maską odmiany spalinowej pracował będzie silnik V6 Nettuno. Włosi nie podają jego szczegółowych danych technicznych, ale biorąc pod uwagę, że jednostkę tę można znaleźć w modelu MC20, można oczekiwać 630 KM mocy u 729 Nm momentu obrotowego. Niektórzy mówią, że to parametry zarezerwowane dla włoskiego superauta, a GranTurismo parametrami zbliżone raczej do topowej odmiany SUV-a Grecale - Trofeo. Wówczas miałoby 530 KM mocy i 619 Nm momentu obrotowego.

Czas pokaże, czy Maserati zdecyduje się wycisnąć z Nettuno jak najwięcej, by GranTurismo z V6 było w stanie stanąć do pojedynku z Folgore, czy jednak to wersja elektryczna będzie dzierżyła palmę pierwszeństwa. Oba samochody powinny pojawić się w sprzedaży w przyszłym roku.

***