Nowe samochody Renault Austral - ostatnie przedpremierowe testy

Renault Austral to kompaktowy SUV, który w gamie francuskiego producenta zastąpi Kadjara. Wiemy już, mniej więcej, jak będzie wyglądał ten pojazd, ujawniono zdjęcia zamaskowanych egzemplarzy.

Do tej pory jednak w tajemnicy utrzymywano stylizację wnętrza. W końcu jednak Renault ujawniło pierwszy szkic przedstawiający miejsce pracy kierowcy.



Wnętrze Renault Austral będzie podobne do wnętrza pokazanego w zeszłym roku elektrycznego Renault Megane E-Tech Electric. Centralny wyświetlacz i pionowy ekran dotykowy systemu infotainment stanowią wizualną całość, oddzielone są tylko nawiewami, i zakrzywiają się wokół kierowcy. Pod ekranem na konsoli środkowej umieszczono rząd fizycznych przełączników, możliwe, że będą służyć do sterowania klimatyzacją.



Na grafikach widać również trójramienną, spłaszczoną kierownicę, podobną do tej, jaką znajdziemy w Megane e-Tech.



W odróżnieniu od Megane e-Tech, Austral nie będzie dostępny w wersji elektrycznej, za to wszystkie wersje napędowe będą hybrydami.Największą nowością jest miękka hybryda 1.2 TCe. Oprócz niej klienci będą mieli do wyboru również klasyczną hybrydę oraz wersję plug-in. W topowej odmianie moc jednostki wynosić będzie 200 KM.

Reklama

***