Porsche zaprezentowało najnowszą generację 911 GT3 R

Jak zapewniają przedstawiciele niemieckiego producenta - rozwój wyścigowego modelu 911 GT3 R trwał od 2019 roku. Priorytetem konstruktorów opracowujących kolejną generację uznanej maszyny, było zwiększenie wydajności i jednocześnie ulepszenie właściwości jezdnych. Równie istotnym celem było usprawnienie obsługi samochodu i zmniejszenie kosztów jego eksploatacji.

Sześciocylindrowy bokser chłodzony cieczą

Sercem pojazdu jest chłodzona cieczą, sześciocylindrowa jednostka z czterema zaworami na cylinder i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Główną nowością jest pojemność skokowa: podobnie jak w przypadku 911 RSR zwiększono ją o około 5 proc. - z 3997 do 4194 cm3. Dzięki temu maksymalna moc wzrosła do około 565 KM. Inżynierowie Porsche zoptymalizowali także przebieg krzywych momentu obrotowego i mocy w całym zakresie obrotów.

Wysokoobrotowa jednostka radzi sobie bez turbodoładowania i klasycznie znajduje się z tyłu samochodu, co sprzyja poprawie przyczepności i skuteczności hamowania. Silnik został jednak pochylony do przodu - o 5,5 stopnia, dzięki czemu zapewnia więcej miejsca dla dyfuzora podwozia. Jednostki pomocnicze, takie jak alternator oraz sprężarka klimatyzacji, zostały przesunięte o dobry metr do przodu i zamocowane przed silnikiem oraz skrzynią biegów. Pozytywnie wpływa to na rozkład masy 911 GT3 R. Sekwencyjna sześciobiegowa przekładnia z kołami o stałym zazębieniu pochodzi z obecnego 911 GT3 Cup. Łopatki zmiany biegów sterują elektronicznym siłownikiem "bębna" skrzyni, co umożliwia szczególnie szybką i precyzyjną zmianę biegów.

Wahacze i górne mocowania z kutego aluminium

Do poprawy właściwości jezdnych przyczynia się zawieszenie nowego 911 GT3 R. Liczne modyfikacje detali przekładają się na jeszcze dokładniejsze prowadzenie, mniejsze zużycie tylnych opon oraz krótszy czas potrzebny na zmiany ustawień. Aby uzyskać takie efekty, wiele komponentów i rozwiązań technicznych pochodzi z 911 RSR. Z przodu zastosowano zestaw podwójnych wahaczy, a tylna oś ma konstrukcję wielowahaczową. Dodatkowo udoskonalone amortyzatory KW oferują pięć ustawień regulacji.

Nowe 911 GT3 R to dopiero drugi samochód wyścigowy Porsche Motorsport po 911 GT3 Cup, który bazuje na obecnej generacji 911. Jego lekkie nadwozie z inteligentnej mieszanki aluminium i stali wywodzi się z wersji seryjnej, aczkolwiek na potrzeby GT3 R zostało poważnie zmodyfikowane. Prawie wszystkie elementy karoserii, w tym przednie i tylne pokrywy, drzwi, panele boczne, tylne skrzydło i dach, wykonano z włókna węglowego. Do produkcji nadkoli posłużyły włókna aramidowe.

Nowe 911 GT3 R ma wysoko zawieszoną poprzeczkę. Jego poprzednik wygrał prawie wszystko, co było do wygrania w zawodach GT3. Do jego największych sukcesów należą wygrane w generalnej klasyfikacji 24-godzinnych wyścigów na torze Nürburgring, a także na Spa-Francorchamps. Porsche 911 GT3 R odnosiło też zwycięstwa w 24-godzinnym maratonie na torze Daytona i 12-godzinnym wyścigu w Sebringu. powiedział Michael Dreiser, dyrektor Porsche Motorsport ds. sprzedaży.

Porsche Motorsport oferuje nowe 911 GT3 R w cenie 511 000 euro. Do tego należy doliczyć podatek VAT oraz koszt opcjonalnych dodatków.

