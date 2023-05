Porsche 718 Spyder RS – takiego roadstera jeszcze nie było

Porsche 718 Spyder RS to "otwarty" odpowiednik Caymana GT4 RS - najmocniejszego i najbardziej usportowionego przedstawiciela gamy modelowej 718. Centralnosilnikowy samochód sportowy ze składanym dachem po raz pierwszy otrzymał wolnossącego, sześciocylindrowego boksera z 911 GT3 o mocy 368 kW (500 KM). Ta sama lekka jednostka o wysokoobrotowej charakterystyce napędza wyścigowe Porsche 911 GT3 Cup.

Porsche 718 Spyder RS - 500 KM i 3,4 sekundy "dosetki"

Wyczynowy motor osiąga prędkość obrotową do 9000 obr./min i generuje moc 500 KM, przy maksymalnym momencie obrotowym 450 Nm. Wartości te, w połączeniu z siedmiobiegową przekładnią PDK o skróconych przełożeniach pozwalają na przyspieszenie ważącego zaledwie 1410 kg pojazdu o 0 do 100 km/h w zaledwie 3,4 sekundy. To o pół sekundy szybciej, niż w przypadku "standardowego" 718 Spyder, dzięki czemu wariant RS jest najszybszym i najmocniejszym roadsterem w ofercie niemieckiego producenta.

Reklama

Zdjęcie Porsche 718 Spyder RS / materiały prasowe

Porsche 718 Spyder RS - "kaczy ogon" i większy docisk

Porsche poprawiło także aerodynamikę samego pojazdu. Chociaż przód nowego Porsche 718 Spyder RS jest prawie identyczny z 718 Cayman GT4 RS, skrócono nieco przedni spoiler. Uzyskanie balansu aerodynamicznego w coupé wymaga dłuższego spojlera, który w połączeniu z dużym tylnym skrzydłem zapewnia większy całkowity docisk. Zamiast skrzydła 718 Spyder RS ma efektowną krawędź oderwania strumienia powietrza wyprofilowaną na kształt "kaczego ogona". Jak zapewnia producent - - wszystkie elementy aerodynamiki zostały skrupulatnie skoordynowane.

Porsche 718 Spyder RS - mniejszy prześwit, większa zwrotność

Także podwozie 718 Spyder RS łączy najlepsze cechy z modeli 718 Cayman GT4 RS oraz 718 Spyder. Prześwit zmniejszono o 30 mm, a nad zwrotnością i stabilnością czuwa system Porsche Torque Vectoring (PTV) z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu. W porównaniu z 718 Cayman GT4 RS zestrojenie sprężyn i amortyzatorów zostały złagodzone, tak aby uzyskać bardziej zrelaksowaną konfigurację, pasującą do samochodu z otwartym nadwoziem. Gdyby tego było mało - prześwit, pochylenie kół, zbieżność oraz stabilizatory można indywidualnie regulować.

Porsche 718 Spyder RS 1 / 6 Porsche 718 Spyder RS Źródło: materiały prasowe

Porsche 718 Spyder RS - sportowe wnętrze i pakiet Weissach

Sportowy charakter przebija także z wnętrza samochodu. 718 Spyder RS charakteryzuje się sportową kierownicą obszytą materiałem Race-Tex. Wzorem innych wyczynowych modeli Porsche, posiada ona żółte oznaczenie na godzinie 12. Standardowe w pełni kubełkowe fotele, wykonane z lekkiego materiału CFRP z wykończeniem z włókna węglowego, zapewniają odpowiednie trzymanie boczne podczas szybkiej jazdy w zakrętach. Na zagłówkach wyhaftowano logo "Spyder RS", a deska rozdzielcza i elementy wykończenia zostały pokryte skórą.

Jak przystało na niemieckiego producenta - samochód można skonfigurować przy wykorzystaniu całej gamy dostępnych lakierów. Dostępny pakiet obejmuje m.in. cztery kolory standardowe i trzy metalizowane, w tym nowy odcień Vanadium Grey Metallic, a także kolory specjalne: Arctic Grey, Shark Blue oraz Ruby Star Neo.

Jeśli to wciąż za mało - opcjonalnie 718 Spyder RS można doposażyć w słynny pakiet Weissach. Obejmuje on m.in. sportowe końcówki układu wydechowego wykonane z tytanu, których wygląd nawiązuje do limitowanej edycji 935 z 2018 r. Wizualną atrakcję we wnętrzu stanowi górna sekcja deski rozdzielczej pokryta antyodblaskowym materiałem Race-Tex. Całość można doposażyć w wyjątkowo lekkie, kute obręcze z magnezu.

Zdjęcie Porsche 718 Spyder RS / materiały prasowe

Porsche 718 Spyder RS - publiczny debiut i cena

Nowe Porsche 718 Spyder RS będzie świętować swój publiczny debiut w czerwcu 2023 r., podczas obchodów 75-lecia samochodów sportowych Porsche w Stuttgarcie-Zuffenhausen. Wkrótce potem model pojawi się na Festiwalu Prędkości w Goodwood. Ceny nowego Porsche 718 Spyder RS zaczynają się od 807 tys. zł.

***