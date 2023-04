Polestar 4 to samochód bez tylnej szyby. To nie koniec ciekawych rozwiązań

Spis treści: 01 Polestar zamieszał. Z nazwą i nie tylko

Polestar ma dziwną strategię nazywania modeli. Kolejne liczby oznaczają bowiem... kolejność wprowadzenia na rynek, a nie wielkość. Polestar 3 oparty został na opracowanej przez Volvo platformie o nazwie SPA2, na której banzuje również Volvo XC90. Z kolei Polestar 2 zbudowano na platformie CMA, która jest wspólnym dziełem Volvo i Geely. Premiery Polestar 2 po modernizacji. Napęd przedni zmienił się w tylny

Polestar zamieszał. Z nazwą i nie tylko

Na to wszystko wjeżdża zaprezentowany właśnie Polestar 4, który jest oparty o płytę SEA, wykorzystywaną m.in. w Volvo EX30 (jego premiera będzie miała miejsce w połowie roku), czy pokazanych w Szanghaju modelach Zeekr x i Smart #3.

Polestar 4, to wg producenta, samochód z nadwoziem typu coupe i obszernym wnętrzem typowym dla SUV-a. Samochód ma 484 cm długości i 154 cm wysokości, rozmiarami plasuje się więc powyżej Polestara 2 i poniżej Polestara 3. Jedynym wyjątkiem jest rozstaw osi, który w Polestarze 4 mierzy 3 m, o 1 cm więcej niż Polestarze 3. Zamieszane...

Polestar 4 1 / 9 Polestar 4 Źródło: materiały prasowe

Polestar 4 to auto bez tylnej szyby

Stylistycznie samochód wyraźnie nawiązuje do zaprezentowanego w 2020 roku konceptu o nazwie Precept. Podobnie jak tamten pojazd, również Polestar 4... nie ma w ogóle tylnej szyby. By zapewnić widoczność do tyłu, w na dachu zamontowano kamerę, która podaje obraz na wyświetlacz zamontowany w miejscu środkowego lusterka.

Zdjęcie Polestar 4 / materiały prasowe

Inne ciekawe rozwiązania w Polestarze 4 to m.in. wysuwane elektrycznie klamki, bezramkowe szyby oraz szklany dach przyciemniany fotochromatycznie. Genewa 2020 Polestar Precept nadal czeka na premierę

Android Automotive, pionowy ekran

Wnętrze Polestara 4 jest zdominowane przez umieszczony poziomo ekran systemu inforozrywki w rozmiarze 15,4 cala. Sam system został oparty na systemie Android Automotive. Natomiast umieszczony przed kierowcą ekran cyfrowych zegarów ma 10,2 cala wielkości. Ponadto samochód posiada przezierny wyświetlacz (HUD), sprawiający wrażenie kolejnego ekranu o szerokości 37 cm.

Zdjęcie Polestar 4 / materiały prasowe

Napęd Polestara 4. Jeden lub dwa silniki, różne baterie

Polestar 4 będzie dostępny w różnych wersjach napędowych, z jednym lub dwoma silnikami i rożnymi pojemnościami baterii. Na początek poznaliśmy dane wersji Long Range.

Polestar 4 Dual Motor jest napędzany przez dwa silniki o mocy systemowej 544 KM i momencie 686 Nm. To najmocniejsza wersja, która rozpędza się do 100 km/h w 3,8 s, prędkość maksymalna została ograniczona do 200 km/h. Silniki czerpią energię z baterii o pojemności 102 kWh (94 kWh netto), zasięg - wg normy WLTP - to 564 km, więc realnie może sięgnąć 500 km.

Zdjęcie Polestar 4 / materiały prasowe

W wersji Single Motor Polestar 4 ma napęd na tył i silnik generujący 272 KM i 343 Nm. Z tą samą baterią (102 kWh), zasięg wg WLTP, ma sięgać 600 km. Polestar 4 Single Motor rozpędza się do 100 km/h w 7,4 s i może jechać z prędkością 180 km/h.

Ładowanie baterii jest możliwe z mocą do 200 kW. Wówczas, teoretycznie, naładowanie z poziomu 5 do 80 procent, powinno potrwać 32 minuty.

Polestar 4 pod koniec roku trafi na rynek chiński. W Europie możemy się go spodziewać na początku 2024 roku. Ceny na Starym Kontynecie mają zaczynać się do 60 tys. euro, znacznie poniżej cen Polestara 3 (88 tys. euro).



