Polestar 2 po modernizacji. Napęd przedni zmienił się w tylny

04 Polestar 2 po modernizacji. Jest lepiej więc i drożej Polestar 2 to drugi model należącej do Geely i blisko spokrewnionej z Volvo marki Polestar. Samochód wszedł na rynek w 2019 roku i od tamtej pory jest systematycznie modernizowany.

Polestar 2 po modernizacji z napędem na tył a nie na przód

Początkowo samochód był dostępny wyłączni w dwusilnikowej, czteronapędowej wersji o mocy systemowej 408 KM i z akumulatorem o pojemności 77 kWh. W 2021 roku gama została poszerzona o dwie wersje jednosilnikowe z napędem na koła przednie. Ale to już przeszłość.

Przy okazji obecnej modernizacji Polestar 2 z samochodu przednionapędowego stał się pojazdem... tylnonapędowym. Nie jest to wielką niespodzianką, całkiem niedawno Volvo zaprezentowało tylnonapędowe XC40 i C40, które są technicznymi bliźniakami Polestara 2.

Bazowa wersja Polestar 2 nadal nazywa się Standard Range Single Motor. Z samochodu usunięto montowany przy przedniej osi 231-konny silnik, zastępując go montowanym z tyłu silnikiem o mocy 272 KM (490 Nm). Dzięki temu samochód rozpędza się do 100 km/h w 6,4 s, a wiec o całą sekundę szybciej niż przed liftingiem.

Polestar 2 po liftingu 1 / 8 Polestar 2 po liftingu Źródło: materiały prasowe

Nowy jest również akumulator. Jego pojemność wynosi 69 kWh i dostarczany jest przez LG Chem. Zapewnia on większy zasięg (do 518 zamiast 476 km wg cyklu WLTP) i nieco większą moc ładowania (135 zamiast 130 kW).

Oferta obejmuje również Polestara 2 w wersji Long Range Single Motor. Ten samochód także otrzymał nowy silnik, który napędza tylne koła. Jego moc wynosi 299 KM (490 Nm), dzięki czemu auto rozpędza się do 100 km/h w 6,2 s, czyli o 1,2 s szybciej niż do tej pory.

W tej wersji również zastosowano nowy akumulator, produkowany przez CATL. Jego pojemność wynosi 82 kWh, czyli o 5 kWh więcej niż wcześniej. Dzięki temu zasięg wynosi do 635 km (wzrost o 85 km). Ponadto wzrosła ze 155 do 205 kW maksymalna moc ładowania.

Zdjęcie Polestar 2 po modernizacji / materiały prasowe

Dwusilnikowy Polestar 2 ze znacznie większym zasięgiem

Topowa wersja Polestara 2 to dwusilnikowy Long Range Dual Motor. Samochód otrzymał ten sam akumulator o pojemności 82 kWh co wersja jednosilnikowa Long Range. Dwa silniki generują 421 KM i 740 Nm (wcześniej było to 408 KM i 660 Nm). Samochód rozpędza się do 100 km/h w 4,5 s, czyli o 0,2 s szybciej niż do tej pory.

W wersji dwusilnikowej główną rolę gra tylny silnik, natomiast przedni pracuje tylko wówczas, gdy potrzebna jest pełna moc. Dzięki temu wyraźnie wzrósł zasięg - z 487 do 592 km wg WLTP.

Moc ładowania, podobnie jak w wersji jednosilnikowej, wzrosła z 155 do 205 kW.

Zdjęcie Polestar 2 po modernizacji / materiały prasowe

Pakiet Performance do Polestara 2

Do dwusilnikowej wersji Polestara 2 można zamówić pakiet Performance, dzięki któremu silniki generują 476 KM i 740 Nm. Taki samochód rozpędza się do 100 km/h w 4,2 s, a jego zasięg ma być identyczny jak w wersji bez pakietu (592 km). Co ciekawe, pakiet Performance to... wyłącznie zmiana oprogramowania, więc można dokupić go już podczas eksploatacji samochodu.

Ponadto Polestara 2 po liftingu otrzymał zmieniony pas przedni. Zniknął klasyczny grill i w zamian zastosowany tzw. Smart Zone, czyli niemal pełną zabudowę przestrzeni nad zderzakiem. Ponadto wzbogacono wyposażenie standardowe o nowe systemy bezpieczeństwa.

Polestar 2 po modernizacji. Jest lepiej więc i drożej

Oczywiście przy okazji modernizacji Polestar podniósł ceny. W zależności od wersji samochód podrożał od 3,5 do 12 proc. Najmniejsza podwyżka dotyczy wersji bazowej wersja, której cena wzrosła z 48 495 do 50 190 euro.



