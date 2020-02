Peugeot Landtrek. Francuski pickup!

W Polsce mało kto zdaje sobie sprawę, że jednym z najchętniej kupowanych samochodów na świecie jest amerykański pickup - Ford serii F.

Zdjęcie Peugeot Landtrek /

Segment jednotonowych półciężarówek, w skali świata, odpowiada za ponad 2,4 mln rejestracji nowych pojazdów rocznie. Nie dziwi więc, że mając w perspektywie tak lukratywny rynek, każdy szanujący się producent o globalnym zasięgu stara się mieć w ofercie tego typu pojazd.

Nie inaczej jest z grupą PSA, która zaprezentowała właśnie nowego pickupa stworzonego głównie z myślą o klientach z Ameryki Łacińskiej. Peugeot Landtrek - bo taką nazwę nosi najnowszy pickup od PSA - to typowa "jednotonowa" (od ładowności - przyp. red.) półciężarówka o DMC 3,5 tony. Co ciekawe - nie jest to stricte francuska konstrukcja. Auto jest bliźniakiem chińskiego pickupa marki Changan (model F70), z którą PSA podpisało niedawno umowę o współpracy. Trzeba jednak przyznać, że auto całkiem nieźle wpisuje się w język stylistyczny Peugeota i nie sprawia wrażenia topornego pojazdu roboczego. Charakterystyczne dla francuskiego producenta linie znajdziemy nie tylko w kształcie pasa przedniego, ale również na "kaskadowej" desce rozdzielczej.

Teoretycznie ładowność wynosi 1000 kg, ale w wersji z krótką kabiną auto "udźwignąć" może nawet 1,2 tony, co na pewno nie ujdzie uwadze drobnych przedsiębiorców. Krótka odmiana ma 5,33 m długości. Wersja z podwójną kabiną mierzy 5,39 m. Szerokość pojazdu to 1,92 m.

Zdjęcie Peugeot Landtrek /

Francuzi chwalą się, że "długie" odmiany zabrać mogą na pakę dwie standardowe europalety - krótka wersja pomieści aż trzy! Na części rynków oferowana będzie, pozbawiona tylnego zderzaka, odmiana "Workhorse". Takie rozwiązanie pozwala otwierać tylną furtę w zakresie 180 stopni, co znacznie ułatwia załadunek i transport ponadgabarytowych przedmiotów.

Zdjęcie Peugeot Landtrek /

O przeznaczeniu Landtreka świadczy paleta jednostek napędowych. Klienci mają do wyboru dwa - wysokoprężny 1,9 l o mocy 150 KM (320 Nm) i benzynowy 2,1 l rozwijający 210 KM (320 Nm). Pierwszy spełnia normę emisji spalin Euro 4 (!), drugi - Euro 5. Silnik wysokoprężny oferowany jest wyłącznie z sześciostopniową, ręczną skrzynią biegów. Jednostka o zapłonie iskrowym - opcjonalnie - może być sparowana z klasyczną, sześciostopniową przekładnią automatyczną (standardowo ręczna 6-stopniowa). Do wyboru są odmiany z napędem na tył lub 4x4 (dołączana przednia oś i reduktor).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Peugeot Landtrek

Z uwagi na wykorzystywane jednostki napędowe Landtrek kierowany jest głównie na tzw. rynki wschodzące. Samochód nie pojawi się w europejskiej ofercie Peugeota.