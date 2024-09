Francuzi prezentują długo wyczekiwane wersje swoich elektrycznych nowości. Do gamy modelowej dołącza Peugeot E-3008 i Peugeot E-5008 w wersjach Long Range. Samochody w topowym wariancie są wyposażone w pojemniejszy akumulator, mocniejszą jednostkę elektryczną i przede wszystkim oferują imponujący zasięg elektryczny. Wisienką na torcie jest rozszerzona gwarancja.

Peugeot spełnił obietnicę. Nawet 700 km zasięgu w elektryku

Nowe modele o zwiększonym zasięgu korzystają z pojemniejszej (96,9 kWh) i grubszej baterii (+ 15 mm), która zapewnia odpowiednio do 700 km zasięgu w modelu E-3008 i do 668 km zasięgu w modelu E-5008. Peugeot E-3008 i Peugeot E-5008 w wersjach Long Range będą też mogły korzystać z funkcji wstępnego przygotowania akumulatorów do ładowania. Wobec tego w najlepszym przypadku odmiany ze zwiększonym zasięgiem naładujemy z maksymalną mocą 160 kW (DC) od 20 do 80 proc. w niecałe 30 minut.

Zdjęcie Peugeot E-3008 GT / Jan Guss-Gasiński / materiały prasowe

E-3008 i E-5008 w wersji Long Range. Większa moc i porządna gwarancja

Co więcej, w wariantach z większym akumulatorem pojawią się także mocniejsze silniki elektryczne o mocy 230 KM. Obydwa te SUV-y w wersjach Long Range są objęte programem Peugeot Allure Care. Silnik elektryczny, ładowarka, skrzynia biegów oraz główne podzespoły elektryczne i mechaniczne obejmuje gwarancja producenta przez okres 8 lat lub do 160 tys. km przebiegu (w zależności co nastąpi pierwsze). Światowa premiera tych modeli odbędzie się podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Paryżu, który odbędzie się w dniach 14-20 października. Niedługo później powinniśmy poznać polskie ceny nowych wersji.

Zdjęcie Peugeot E-3008 GT / Jan Guss-Gasiński / materiały prasowe

E-3008 i E-5008 w Polsce. Tyle kosztują elektryczne SUV-y

Na polskim rynku elektryczny Peugeot E-3008 występuje w dwóch wersjach wyposażenia - Allure oraz GT. W obydwu przypadkach za napęd odpowiada jednostka o mocy 210 KM i 345 Nm, a samochód zasilany jest przez litowo-jonową baterię o pojemności 73 kWh, która pozwala na przejechanie w trybie mieszanym do 527 km. Ceny zaczynają się od 233 600 zł za wersję podstawową lub od 251 650 zł za odmianę lepiej wyposażoną.

Peugeot E-3008 Allure - wybrane wyposażenie podstawowe

Reflektory w technologii PEUGEOT Eco LED

Tylne światła LED

Wyświetlacz panoramiczny z 10-calowymi ekranami

Peugeot i-Connect Radio DAB

Bluetooth (połączenie dla 2 smartfonów)

Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto)

Kamera cofania HD i czujniki parkowania z tyłu

Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa

Felgi aluminiowe 19-cali

Regulowana podłoga bagażnika

Tapicerka z tkaniny tłoczonej Uziris

Peugeot E-3008 GT- dodatkowe wyposażenie względem wersji Allure

Reflektory PEUGEOT PIXEL LED

Tylne światła 3D-LED

Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 21-cala

Podświetlenie ambientowe LED RGB na desce rozdzielcze

Bezprzewodowa ładowarka do smartfona (15W)

Peugeot i-Connect System nawigacji 3D

Wirtualne przełączniki i-Toggles

Adaptacyjny tempomat z funkcją Stop & Go

Kamera cofania HD

Przednie i tylne czujniki parkowania

Dach i tylny spojler w kolorze Perla Nera

Automatyczny włącznik świateł z systemem High Beam Assist

Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika

Podgrzewana kierownica

Zdjęcie Peugeot E-3008 GT / Jan Guss-Gasiński / materiały prasowe

Sytuacja podobnie wygląda w przypadku większego Peugeota E-5008. Elektryczny SUV segmentu D również jest dostępny tylko w dwóch wersjach wyposażenia - Allure i GT. W obydwu odmianach mamy ten sam 210-konny silnik przy przedniej osi i baterię o pojemności 73 kWh, która pozwala na przejechanie w trybie mieszanym do 502 km. Bazowa odmiana startuje od 247 850 zł, wówczas gdy droższa kosztuje od 263 300 zł.

Peugeot E-5008 Allure - wybrane wyposażenie podstawowe

Reflektory w technologii PEUGEOT LED

Tylne światła LED

PEUGEOT Panoramic i-Cockpit z ekranami o przekątnej 10-cali

System Peugeot i-Connect Radio DAB

Bluetooth (połączenie dla 2 smartfonów)

Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto

Kamera cofania HD i czujniki parkowania z tyłu

Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu

Przesuwana tylna kanapa z trzema indywidualnymi oparciami

Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie sterowane

Relingi dachowe w kolorze czarnym

Felgi aluminiowe 19-cali

Peugeot E-5008 GT - dodatkowe wyposażenie względem wersji Allure

Reflektory PEUGEOT PIXEL LED

Tylne światła 3D-LED

Panoramic i-Cockpit z panoramicznym ekranem 21-cali

Podświetlenie ambientowe LED RGB

System multimedialny PEUGEOT i-Connect Advanced

Wirtualne przełączniki i-Toggles z 10 personalizowanymi skrótami Bezprzewodowa ładowarka do smartfona (15W)

Adaptacyjny tempomat z funkcją Stop & Go

Kamera cofania HD

Przednie i tylne czujniki parkowania

Dach i tylny spoiler w kolorze Black Diamond

Adaptacyjny system świateł High Beam Assist

Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika

Zasłony przeciwsłoneczne bocznych szyb

Podgrzewana kierownica