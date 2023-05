Spis treści: 01 Peugeot 2008 - nowe logo i światła

02 10-calowy ekran multimediów we wszystkich wersjach Peugeota 2008

03 Peugeot 2008 z nowym układem napędowym i większym zasięgiem w odmianie elektrycznej

04 Peugeot 2008 po liftingu - jakie wersje wyposażenia?

05 Peugeot 2008 - taniej niż teraz raczej nie będzie

Peugeot 2008 drugiej generacji został wprowadzony na rynek w 2019 roku. Konsumenci przyjęli go dość dobrze, a świadczyć może o tym fakt, że od momentu rozpoczęcia produkcji z taśm zjechało 700 tys. egzemplarzy tego modelu. Ponadto 2008 trafiło do pierwszej trójki najchętniej kupowanych w Europie SUV-ów segmentu B. Marka zamierza podtrzymać zainteresowanie klientów swoim modelem i zdecydowała się na lifting.

Peugeot 2008 - nowe logo i światła

Peugeota 2008 po modernizacji najprościej będzie rozpoznać po nowym logo oraz oświetleniu. Wbudowane we wstawki w zderzaku światła do jazdy dziennej mają teraz postać trzech pasków. Zmieniły się światła również z tyłu.

Ponadto kierunkowskazy z tyłu i światła cofania wykonane są teraz w technologii LED. Zmiany objęły również przedni pas oraz zderzaki. Oczywiście wraz z modernizacją pojawiły się także nowe kolory i wzory felg (w zależności od wersji wyposażeniowych od 16 do 18 cali).

Zdjęcie Kierunkowskazy i światła cofania w Peugeocie 2008 po liftingu wykonane są w technologii LED. / materiały prasowe

10-calowy ekran multimediów we wszystkich wersjach Peugeota 2008

Zmiany we wnętrzu nie dotyczą tylko nowych tkanin, czy zmienionego logo na kierownicy. We wszystkich wersjach Peugeota 2008 klienci będą mogli liczyć na 10-calowy ekran do obsługi multimediów. Ponadto dwie wyższe wersje wyposażeniowe (Allure i GT) otrzymały 10-calowy wyświetlacz w miejscu zegarów.

Zdjęcie W wyższych wersjach wyposażenia w miejscu zegarów pojawił się cyfrowy wyświetlacz. / materiały prasowe

Nie zabraknie też różnego rodzaju systemów bezpieczeństwa. Nowe kamery z przodu i z tyłu mają zapewniać wyższą rozdzielczość. Ponadto właściciele 2008 będą mogli liczyć na takie udogodnienia jak adaptacyjny tempomat, system rozpoznawania znaków drogowych czy system wykrywania zmęczenia kierowcy.

Peugeot 2008 z nowym układem napędowym i większym zasięgiem w odmianie elektrycznej

Peugeot zaktualizował również swoją gamę napędów. Na początku 2024 roku na rynek trafi model z napędem hybrydowym 48 V. Silnik elektryczny będzie współpracował z benzynową jednostką 1,2 PureTech generującą 136 KM. Ponadto samochód będzie posiadał nową dwusprzęgłową sześciobiegową skrzynię. Peugeot deklaruje, że system ma zapewnić o 15 proc. niższe zużycie paliwa. Z kolei w cyklu miejskim nawet połowa czasu podróży może minąć na jeździe w trybie elektrycznym.

Oprócz niej klienci będą mogli liczyć również na znane jednostki spalinowe:

1,2 PureTech: trzycylindrowy silnik benzynowy o mocy 100 KM, sześciobiegowa manualna skrzynia biegów.

trzycylindrowy silnik benzynowy o mocy 100 KM, sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. 1,2 PureTech: trzycylindrowy silnik benzynowy o mocy 130 KM, ośmiobiegowa skrzynia automatyczna lub sześciobiegowy manual

trzycylindrowy silnik benzynowy o mocy 130 KM, ośmiobiegowa skrzynia automatyczna lub sześciobiegowy manual 1,5 BlueHdi: czterocylindrowy silnik diesla o mocy 130 KM, ośmiobiegowa skrzynia automatyczna

Zmiany dotyczą również wersji elektrycznej. Peugeot E-2008 otrzymał mocniejszy silnik i w efekcie jego moc wzrosła ze 136 KM do 156 KM. Większa jest również pojemność akumulatora (z 50 kWh do 54 kWh). W efekcie zasięg elektrycznego Peugeota 2008 ma wynosić nawet 406 km (według norm WLTP).

Peugeot 2008 po liftingu - jakie wersje wyposażenia?

Peugeot 2008 będzie dostępny w trzech wersjach wyposażenia:

Active: m.in. elektrycznie sterowane lusterka, 10-calowy wyświetlacz multimediów, 16-calowe felgi

m.in. elektrycznie sterowane lusterka, 10-calowy wyświetlacz multimediów, 16-calowe felgi Allure: ponadto cyfrowe zegary, system informacyjno-rozrywkowy Peugeot i-Connect z możliwością połączenia telefonu (Apple CarPlay i Android Auto), 2 porty USB typu C z przodu i po jednym porcie USB typu C i A z tyłu, 17-calowe felgi

ponadto cyfrowe zegary, system informacyjno-rozrywkowy Peugeot i-Connect z możliwością połączenia telefonu (Apple CarPlay i Android Auto), 2 porty USB typu C z przodu i po jednym porcie USB typu C i A z tyłu, 17-calowe felgi GT: ponadto reflektory Full LED, kamera parkowania w wysokiej rozdzielczości, dostęp bezkluczykowy, dach w kolorze Black Diamond.

Peugeot 2008 po liftingu 1 / 6 Peugeot 2008 po liftingu. Źródło: materiały prasowe

Peugeot 2008 - taniej niż teraz raczej nie będzie

Obecnie za Peugeota 2008 w najtańszej wersji Active Pack (ze 100-konnym silnikiem benzynowym) trzeba zapłacić nieco ponad 108 tys. złotych. Jeśli chodzi o odmiany spalinowe, najwięcej musimy zapłacić za wersję z silnikiem diesla w odmianie GT. W przypadku 2008 z napędem elektrycznym topowa odmiana GT kosztuje 197 900 złotych. Należy zakładać, że ceny egzemplarzy po modernizacji nie będą niższe.

