Opel Vivaro po liftingu. Dostawczak wprowadza do segmentu nowe rozwiązania

Spis treści: 01 Nowy Opel Vivaro. Co nowego w dostawczaku z Rüsselsheim?

02 Nowy Opel Vivaro. Kilka wersji silnikowych

03 Nowy Opel Vivaro. Dostosowany do różnych potrzeb

04 Nowy Opel Vivaro. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

05 Nowy Opel Vivaro. Kiedy w Polsce?

Nowy Opel Vivaro. Co nowego w dostawczaku z Rüsselsheim?

Końcówka roku jest w koncernie Stellantis okresem wyjątkowo intensywnym. Po premierze nowego Opla Combo debiutuje odświeżony Opel Vivaro. Dostawczak po modernizacji otrzymuje charakterystyczny front Opel Vizor, odświeżony kokpit z nowym systemem inforozrywki z łącznością Apple CarPlay i Android Auto, ekran cyfrowych wskaźników o przekątnej 10 cali, pojemniejsze schowki w desce rozdzielczej oraz opcjonalnie dostępne reflektory w technologii LED i 18 systemów wspomagających kierowcę.

Opel Vivaro po liftingu (2024)

Nowy Opel Vivaro. Kilka wersji silnikowych

Odświeżony Opel Vivaro debiutuje w kilku wersjach napędowych. Poza spalinowymi odmianami z silnikiem Diesla (120 KM i 177 KM) w ofercie znajdzie się także elektryczna odmiana Vivaro Electric z silnikiem o mocy 136 KM. Bateryjny wariant będzie dostępny z akumulatorem o pojemności 50 kWh lub 75 kWh. Maksymalny zasięg w wersji z większą baterią sięga teraz do 350 km wg cyklu WLTP (wcześniej do 330 km).

Bezemisyjna odmiana wprowadza do segmentu rozwiązanie "e-Power Take-off Unit" służące do zasilania innych urządzeń elektrycznych energią z akumulatora trakcyjnego. W późniejszym czasie nowy Opel Vivaro będzie również dostępny w wersji Hydrogen napędzanej wodorowymi ogniwami paliwowymi z zasięgiem do 400 km wg cyklu WLTP.

Opel Vivaro po liftingu (2024)

Nowy Opel Vivaro. Dostosowany do różnych potrzeb

Nowy Opel Vivaro występuje w dwóch długościach (4,98 m i 5,33 m) i wersjach nadwozia - furgon, furgon z kabiną załogową oraz platforma do zabudowy. W zależności od wybranej wersji, nowy Opel Vivaro oferuje do 6,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej i 1,4 tony ładowności.

Nowy Opel Vivaro. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Na pokładzie odświeżonego Opla Vivaro znajduje się 18 zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy. Szczególnie przydatny, zwłaszcza w furgonach, jest nowy system Dynamic Surround Vision, który składa się z dwóch kamer - jednej umieszczonej nad tylnymi drzwiami i drugiej pod lusterkiem bocznym po stronie pasażera. Oba obrazy, po aktywacji za pomocą kierunkowskazu, z bocznego są wyświetlane w nowym cyfrowym lusterku wstecznym o wysokiej rozdzielczości.

Opel Vivaro po liftingu (2024)

Dopełnieniem elektronicznych systemów asystujących są: system ostrzegania przed kolizją z automatycznym układem hamowania awaryjnego, inteligentny tempomat, asystent utrzymania pasa, system wykrywania zmęczenia kierowcy, funkcja kontroli stabilności przyczepy oraz system wspomagający parkowanie/manewrowanie "flank guard". Nowością w odświeżonym Vivaro jest również adaptacyjny tempomat z funkcją Stop and Go.

Nowy Opel Vivaro. Kiedy w Polsce?

Na obecną chwilę importer nie chwali się polskimi cenami dostawczej nowości. Wiemy natomiast, że zamówienia na nowego Opla Vivaro oraz Vivaro Electric zostaną otwarte już niebawem.

Opel Vivaro po liftingu (2024)