Odświeżony DS 7 już oficjalnie w Polsce. Znamy ceny i wersje wyposażenia

Chociaż marka DS liczy sobie ledwie kilka lat, jej pojazdy oferowane są już w 41 krajach świata. W Polsce funkcjonuje kilka punktów dealerskich - m. in. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. O rosnącej popularności francuskiego producenta w naszym kraju może świadczyć fakt, że od początku roku do lipca na nasze drogi trafiło 497 aut ze znakiem DS. Dla porównania w całym zeszłym roku było to 366 sztuk.

Polska premiera nowego DS 7. Już bez "Crossback"

DS konsekwentnie pracuje nad rozwojem swojej gamy. Polską premierę miała właśnie zmodernizowana wersja DS 7. Tak, DS 7 i... nic więcej. Marka zrezygnowała z członu "Crossback" w nazwie. Podobny los czeka też DS 3 Crossback.

Samochód wciąż wygląda świeżo, więc - jeśli chodzi o stylistykę - wprowadzono tylko nieznaczne modyfikacje. Z przodu nowy model rozpoznać można po zmodyfikowanym grillu oraz nowych reflektorach. Smuklejsze lampy Pixel Led Vision 3.0 to reflektory z 84 diodami LED, które mają automatycznie dostosowywać strumienie emitowanego światła do warunków pogodowych panujących na drodze. DS chwali się, że to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii oświetlenia w segmencie.

Napis "Crossback", który do tej pory widniał na tylnej klapie auta, zastąpiony został przez "DS Automobiles". Pojawiły się także nowe tylne lampy.



Do wyboru mamy też nowe wzory felg. Każda wersja auta może zostać wyposażona w 19-calowe obręcze, a w najmocniejszej odmianie, dostępne są również 21-calowe.

Zdjęcie Wewnątrz DS 7 znajdziemy elementy wykonane ze skóry, aluminium, czy plastiku. / INTERIA.PL

DS 7 doczekał się także nowego systemu multimedialnego. Obecnie z jego funkcji korzystać można za pośrednictwem 12-calowego ekranu dotykowego. W DS 7 pojawiła się także nowa przednia i tylna kamera.

Zastrzyk mocy dla nowego DS 7

W ofercie silnikowej DS 7 wciąż znajduje się 130-konny Diesel Blue HDI. Do wyboru są również znane wersje hybrydowe typu plug-in o mocy 225 KM oraz 300 KM.

W nowym DS 7 pojawiła się jednak mocniejsza odmiana napędu hybrydowego. Chodzi o - opracowaną przez zespół DS Performance - wersję DS 7 E-Tense 360 KM 4x4. To hybryda typu plug-in, która oferuje napęd na wszystkie koła, moc 360 KM oraz 520 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Na ten wynik składa benzynowy silnik 1,6 Pure Tech o mocy 200 KM oraz dwa silniki elektryczne o mocach kolejno 110 i 113 KM. Producent deklaruje, że na samym prądzie - w cyklu miejskim - DS 7 przejedzie do 62 km.

Prześwit tej odmiany obniżono o 15 mm. Zwiększono za to (o 24 mm z przodu i 10 mm z tyłu) rozstaw kół. Ponadto samochód posiada większe przednie tarcze hamulcowe (380 mm x 32 mm zamiast 330 mm x 30 mm) i zmodyfikowane przednie zaciski hamulcowe w kolorze czarnym (z logo DS Performance).

Wszystkie silniki w gamie DS 7 współpracują z 8-biegową skrzynią automatyczną.

Wersja LA PREMIERE specjalnie na debiut nowego DS 7

DS 7 oferowany jest w kilku wersjach wyposażeniowych, w tym w nowej wersji Opera oraz - limitowanej - LA PREMIERE. Ta druga powstała z okazji premiery nowego DS 7 i dostępna jest wyłącznie z napędem E-Tense 360 KM 4x4.



Odmiana LA PREMIERE oferowana jest w dwóch wersjach wykończenia wnętrza (Pearl Grey oraz Black Basalt). Znajdziemy w niej skórę Nappa, którą wykończono fotele, deskę rozdzielczą, drzwi i konsolę środkową. Auto w tej wersji poznamy z zewnątrz po pakiecie Black z czarnymi obramowaniami okien, relingami dachowymi, specjalnymi emblematami, a także akcentami dekoracyjnymi na grillu.



Odmiana LA PREMIERE jest oferowana w pełnej wersji wyposażenia, czyli z wszystkimi możliwymi opcjami w gamie DS 7. Znajdziemy tam oczywiście wszystkie systemy elektroniczne, jakie mogą być dostepne w DS 7. Mowa m. in. o systemie Night Vision, czyli trybie nocnej jazdy z wykorzystaniem kamer na podczerwień. Ponadto mamy do dyspozycji system skanujący nawierzchnię drogi i dostosowujący do niej pracę zawieszenia, a także systemy monitorowania kierowcy i otoczenia oraz przednie i tylne czujniki parkowania z kamerą 360 stopni.

Zdjęcie Na zagłówkach przednich foteli można znaleźć logo marki. / INTERIA.PL

Lista obejmuje też m. in. podgrzewane i wentylowane przednie fotele z funkcją masażu, dwustrefową klimatyzację automatyczną z panelem sterującym dla osób znajdujących się z tyłu, czy podgrzewaną przednią szybę.

DS 7 po liftingu - ceny

Najtańszym wyborem przy zakupie nowego DS 7 będzie silnik Diesla. Jego ceny rozpoczynają się od 199 tys. złotych. Hybryda o mocy 225 KM to koszt minimum 243 tys. złotych, a ta o mocy 300 KM - co najmniej 263 tys. złotych. Cena za najmocniejszą hybrydę zaczyna się od 304 tys. złotych.

Zakup limitowanej wersji LA PREMIERE wiąże się już z wydatkiem rzędu 344 tys. złotych.

Można już składać zamówienia na nowego DS 7. Klienci będą musieli jednak poczekać na ich odbiór. Jak deklaruje producent, pierwsze egzemplarze powinny trafić na polskie drogi pod koniec tego roku.

