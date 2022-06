Nowy Volkswagen Amarok. Wiemy o nim coraz więcej

Władze marki bardzo zdawkowo informowały do tej pory o tym, czego możemy się spodziewać w nowym Amaroku. Jedno wiadomo na pewno - nowa generacja zostanie zaprezentowana już 7 lipca tego roku.

Nowy Volkswagen Amarok - celuje wysoko

Nowy Volkswagen Amarok ma być pickupem klasy premium. Ma o tym świadczyć przede wszystkim poziom wykończenia wnętrza oraz ilość technologii zastosowanej w aucie, która do tej pory nie występowała w tym segmencie. Kierowca będzie miał do dyspozycji m.in. 30 systemów asystujących, a 20 z nich jest dostępnych w pickupie po raz pierwszy. Mamy tu więc i kamerę 360 stopni i asystenta utrzymania na pasie ruchu.

Duży jest nie tylko sam samochód. Wewnątrz w oczy rzuca się pionowy centralny wyświetlacz, za pomocą którego możemy obsługiwać wszystkie funkcje auta. Może on mieć 10 lub nawet 12 cali przekątnej. Bezpośredni dostęp do takich funkcji jak praca napędów, klimatyzacja czy wspomaganie parkowania zapewniają pozostawione fizyczne przyciski pod wspomnianym ekranem. Nowością są także widoczne na jednym z nielicznych udostępnionych zdjęć cyfrowe zegary - słowem Amarok, mimo dostawczego rodowodu, jest pod względem wyposażenia tożsamy z osobowymi modelami marki.

Nowy Volkswagen Amarok urośnie

Amarok nigdy nie był małym autem, a teraz jeszcze urośnie. Długość najnowszej generacji to 5,35 metra, a rozstaw osi to 3,27 m i jest o 17,5 cm większy niż w poprzedniku, co ewidentnie przełoży się na ilość miejsca w kabinie.

Zmienione proporcje wpłynęły na skrócenie zwisów, a nowa generacja będzie miała seryjnie dostępne 21-calowe felgi z oponami terenowymi.

Samochód typu pickup to jednak przede wszystkim narzędzie. I tutaj też nie ma rozczarowania - Amarok w zależności od zastosowanego napędu może przewieźć na pace nawet 1,2 tony ładunku, a na hak może wziąć do 3,5 tony. To już naprawdę dużo.

Volkswagen Amarok nadal będzie oferowany z silnikami 4-cylidrowymi 2.0 oraz V6 o pojemności 3.0. Ich dane techniczne poznamy podczas premiery.

