Nowy Opel Frontera już w Polsce. Znamy ceny wszystkich wersji

Niegdyś solidny samochód terenowy, dziś modny, pudełkowaty SUV do miasta. Po 20 latach od zakończenia produkcji drugiej odsłony, na salony powraca Opel Frontera. W najnowszym wydaniu mierzy 4380 mm długości, 1795 mm szerokości i 1627 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2672 mm. Z takimi gabarytami model wpisuje się w segment B-SUV+, a przestronna kabina pozwala pomieścić nawet do 7 pasażerów. Co więcej, przy domyślnym ustawieniu bagażnik oferuje 450 l pojemności, a po złożeniu oparć tylnej kanapy (60:40) wartość ta wzrasta do 1600 l.

Nowy Opel Frontera - nowocześnie i wygodnie

W kabinie nowego SUV-a znajdziemy cyfrowy kokpit Pure Panel z dwoma 10-calowymi ekranami, indukcyjną ładowarkę, dwa porty USB z przodu i z tyłu, masę schowków oraz wygodne fotele wyposażone w funkcję Intelli-Seat, czyli szczelinę zmniejszającą nacisk na kość ogonową.

Reklama

Zdjęcie Nowy Opel Frontera / Opel

Nowy Opel Frontera - dwie wersje hybrydy

Nowa Frontera dzielnie pokona wyższe krawężniki, ale nie sprawdzi się poza utwardzonym szlakiem, choć podwyższony prześwit i plastikowe osłony zdobiące nadwozie mogą sugerować inaczej. Samochód występuje bowiem tylko w wersjach z napędem na przednią oś. Do wyboru są dwa silniki benzynowe 1.2 Turbo o mocy 100 KM i 180 Nm lub 136 KM i 205 Nm.

W obydwu przypadkach spalinowa jednostka współpracuje ze 28-konnym silnikiem elektrycznym i 6-biegową skrzynią dwusprzęgłową. Słabszy wariant osiąga “setkę" w 11 sekund i rozpędza się maksymalnie do 180 km/h. Mocniejszy natomiast od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9 sekund i osiąga prędkość maksymalną 190 km/h.

Zdjęcie Nowy Opel Frontera / Opel

Nowy Opel Frontera Electric - mała bateria i niewielki zasięg

Nowy SUV spod znaku błyskawicy występuje również w pełni elektrycznej odmianie. Opel Frontera Electric z jednym silnikiem elektrycznym przy przedniej osi, który generuje moc 113 KM. W 5-osobowym wydaniu samochód jest zasilany litowo-jonowym akumulatorem o pojemności 44 kWh pozwalającym na przejechanie nieco ponad 300 kilometrów. Auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w 12,1 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 140 km/h.

W późniejszym czasie do oferty dołączy również wariant z większą baterią, która na jednym ładowaniu pozwoli przejechać ok. 400 kilometrów. Elektryczny wariant można ładować prądem stałym z mocą 100 kW (DC) oraz prądem zmiennym (AC) o mocy do 7,4 kW. Opcjonalnie dostępna jest również szybsza ładowarka o mocy do 11 kW.

Zdjęcie Nowy Opel Frontera / Opel

Nowy Opel Frontera - ceny w Polsce

Ceny nowego modelu startują w Polsce od 102 900 zł. Tyle zapłacimy za bazowo wyposażonego “benzyniaka" w wersji Edition z silnikiem 1.2 Turbo o mocy 100 KM. Mocniejsza odmiana ze 136-konnym silnikiem została wyceniona na 108 200 zł. Nowy Opel Frontera w odmianie Electric kosztuje od 125 900 zł w wersji Edition z ładowarką pokładową o mocy 7,4 kWh. Dopiero w droższej wersji GS dostępnej od 141 400 zł otrzymujemy w standardzie mocniejszą ładowarkę o mocy do 11 kW. Wszystkie warianty domyślnie posiadają pięć miejsc siedzących, a dopłata do 7-osobowej wersji wynosi 3200 zł. Warto jednak zaznaczyć, że samochody z dodatkową ilością miejsc pojawią się w salonach na początku 2025 roku.

Opel Frontera w wersji Edition - wybrane wyposażenie standardowe

reflektory ECO LED z automatycznym włączaniem świateł drogowych

klimatyzacja manualna

16-calowe felgi aluminiowe

łączność Bluetooth

2 głośniki

10-calowy wyświetlacz wskaźników

elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

czujniki parkowania z tyłu

Zdjęcie Nowy Opel Frontera / Opel

Opel Frontera w wersji GS - wybrane wyposażenie standardowe

10-calowe panoramiczne ekrany

kamera cofania

klimatyzacja automatyczna

bezprzewodowa obsługa aplikacji Apple CarPlay i Android Auto

indukcyjna ładowarka

6 głośników

czujniki parkowania z przodu

podłokietnik konsoli centralnej

elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka

czarny dach

17-calowe felgi aluminiowe

Nowy Opel Frontera - ceny w Polsce Wersja Cena 1.2 Turbo 100 KM eDCT6 Edition 102 900 zł 1.2 Turbo 100 KM eDCT6 GS 116 900 zł 1.2 Turbo 136 KM eDCT6 Edition 108 200 zł 1.2 Turbo 136 KM eDCT6 GS 122 200 zł Electric 113 KM Edition 7,4 kWh 125 900 zł Electric 113 KM GS 7,4 kWh 139 900 zł Electric 113 KM GS 11 kWh 141 400 zł

Zdjęcie Nowy Opel Frontera / Opel

Zdjęcie Nowy Opel Frontera / Opel

Zdjęcie Nowy Opel Frontera / Opel

Zdjęcie Nowy Opel Frontera / Opel