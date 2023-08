Nowe Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. Tak mocnego jeszcze nie było!

Spis treści: 01 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid - najmocniejsze w historii

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid - najmocniejsze w historii

Chwilę po debiucie zmodernizowanego Cayenne, producent z Zuffenhausen prezentuje topowy wariant Turbo E-Hyrbid - najmocniejsza odmianę SUV-a w historii. Pod maską prawilna, widlasta “ósemka" o pojemności 4-litrów (599 KM) oraz mocny motor elektryczny (176 kM). Efekt? Bardziej niż przerażający - łączna moc hybrydowego napędu plug-in sięga 739 KM i 950 Nm. Prędkość maksymalna najmocniejszej odmiany to 295 km/h, zaś pierwsza “setka" pojawi się na cyfrowym zegarze już po 3,7 sekundy.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid - mocna i praktyczna hybryda

Mówią, że nie można mieć wszystkiego, ale Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid ma na ten temat nieco inne zdanie. Nowy wariant jest nie tylko piekielnie mocnym i praktycznym SUV-em, ale również niezłą hybrydą. Samochód jest wyposażony teraz w większy akumulator (25,9 kWh), którego naładowanie z mocą 11 kW zajmuje mniej niż 2,5 godziny. Zgodnie z informacjami producenta, w mieście auto może przejechać do 82 km w trybie elektrycznym.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 1 / 9 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Źródło: materiały prasowe Autor: Porsche

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid - dużo dobrego w standardzie

Najmocniejszy SUV producenta z Zuffenahusen już w standardzie posiada wiele dobrego. Na liście rzeczy zawartych w cenie znajdziemy m.in. reflektory LED HD Matrix, adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne wykorzystujące nową technikę dwukomorową i dwuzaworową, które pozwala na regulację odbiciem oraz kompresją czy system Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) z blokadą mechanizmu różnicowego. Do skrętnej osi tylnej czy układu Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), zainteresowani będą musieli dopłacić.

W kabinie natomiast czeka na klientów nowy kokpit z całkowicie cyfrowym zestawem wskaźników w zakrzywionej, zamszowa podsufitka (Race-Tex) i masa aluminiowych akcentów, a także podgrzewana kierownica GT z przełącznikiem trybów jazdy oraz m.in. obite skórą sportowe fotele z 18-kierunkową regulacją.

Zdjęcie Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid / Porsche / materiały prasowe

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe - nowy pakiet GT

Jeszcze więcej sportowego charakteru znajdziemy w Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe, wyposażonym w pakiet GT. Ten wariant to więcej, niż tylko nieco mniejszy bagażnik i rasowe dokładki. Specjalnie w tym wydaniu inżynierowie na nowo zestroili układy podwozia i sterowania, w tym zawieszenie pneumatyczne. Nadwozie zostało obniżone o dodatkowe 10 mm, a zastosowanie specyficznych łożysk i związane z tym zwiększone pochylenie kół przedniej osi (oraz szerszych opon) przełożyło się na jeszcze lepszą reakcję układu kierowniczego i precyzję.

Standardem pakietu GT są również wysokowydajne hamulce Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Ów wariant to także nieco lepsze osiągi - Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé z pakietem GT przyspiesza do 100 km/h w 3,6 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 305 km/h.

Zdjęcie Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid / Porsche / materiały prasowe

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe - ceny w Polsce

Najmocniejsze warianty SUV-a można już zamawiać w polskich salonach. Ceny Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid rozpoczynają się od 863 tys. zł, zaś za wersję Coupe trzeba zapłacić co najmniej 880 tys. zł. Z kolei Cayenne Turbo E-Hybrid z pakietem GT, to wydatek nieco ponad 1 mln złotych.