Nowe Porsche 911 GT3 z pakietem Touring

Porsche wprowadzana do oferty nową generację modelu 911 GT3 z pakietem Touring.

Porsche 911 GT3 z pakietem Touring

Porsche 911 GT3 - udoskonalić doskonałe

Siódmą generację 911 GT3, o mocy 375 kW (510 KM), można teraz zamawiać z pakietem wyposażenia, który był niezwykle popularny w poprzedniej generacji tego modelu. To purystyczne 911, ważące zaledwie 1418 kg, jest standardowo wyposażone w 6-stopniową sportową manualną skrzynię biegów GT. Po raz pierwszy pakiet Touring można - bez dodatkowych kosztów - połączyć również z 7-biegową dwusprzęgłową przekładnią PDK.

Czym wyróżnia się pakiet Touing?



Z zewnątrz najbardziej rzucającą się w oczy różnicą jest brak mocowanego na stałe tylnego skrzydła 911 GT3. Niezbędną siłę docisku przy wysokiej prędkości zapewnia nierzucający się w oczy, automatycznie wysuwany tylny spojler. Kolejną cechą, który wyróżnia nowy wariant, a zarazem podkreśla jego dyskretny wygląd, są srebrne listwy ozdobne z anodowanego aluminium o wysokim połysku wokół bocznych szyb. Przód jest w całości lakierowany na kolor nadwozia.

Nad wysokoobrotowym silnikiem znajduje się grill z logo "GT3 touring". Nie tylko listwy ozdobne wokół szyb bocznych, ale i końcówki sportowego układu wydechowego mają srebrny kolor. W ramach opcjonalnego pakietu zewnętrznego Touring elementy te mogą zyskać satynowe wykończenie w kolorze czarnym. Moduły przedniego oświetlenia są w tym przypadku przyciemnione.



Wnętrze z rozszerzonym pakietem elementów wykończonych czarną skórą jest zarezerwowane wyłącznie dla GT3 z pakietem Touring. Front deski rozdzielczej oraz górne boczne sekcje paneli drzwi mają specjalne przetłoczenia powierzchni.

Obręcz kierownicy, dźwignię zmiany biegów/wybierak przekładni, osłonę konsoli środkowej oraz podłokietniki i uchwyty na panelach drzwi pokrywa czarna skóra. Wnętrze częściowo wykończone skórą zdobią czarne przeszycia. Środkowe panele foteli są wykończone czarną tkaniną, podobnie jak podsufitka. Na zagłówkach wytłoczono herb Porsche. Nakładki progów drzwi oraz elementy ozdobne na desce rozdzielczej i konsoli środkowej wykonano ze szczotkowanego aluminium w kolorze czarnym.

Nazwa "pakiet Touring" nawiązuje do wariantu wyposażenia 911 Carrera RS z roku modelowego 1973. Już wtedy jego istotą było połączenie purystycznego designu 911 z klasycznym wykończeniem wnętrza. Porsche powróciło do tej idei w 2017 r., gdy po raz pierwszy zaoferowało pakiet dla poprzedniej generacji 911 GT3 (typ 991).



Wraz z pakietem Touring Porsche oferuje niemal kompletne wyposażenie opcjonalne modelu 911 GT3, które obejmuje wszystkie odcienie nadwozia i wzory obręczy, reflektory LED z systemami Porsche Dynamic Light System oraz Porsche Dynamic Light System Plus, różne systemy wsparcia kierowcy, hamulce PCCB, układ podnoszenia przedniej osi, wszystkie warianty foteli, pakiet Chrono i systemy nagłośnienia.

Zdjęcie Porsche 911 GT3 z pakietem Touring /

Klientom, którzy zdecydują się na zakup 911 GT3 z pakietem Touring, Porsche Design oferuje również wyjątkowy zegarek, wyposażony w mechanizm z funkcją flyback. Jego wirnik nawiązuje wyglądem do stylizacji obręczy kół i jest dostępny w sześciu różnych wersjach odpowiadających konfiguracji samochodu. Odcień pierścienia tarczy - Agate Grey Metallic - jest wzorowany na lakierze pojazdu, a sama tarcza ma czarne, matowe wykończenie i jasnożółte wskazówki, dopasowane do kolorystyki obrotomierza. Zegarek 911 GT3 z pakietem Touring otrzymuje pasek ze skóry samochodowej Porsche z wytłoczonym napisem "GT3", ozdobiony czarnymi przeszyciami z nici stosowanej w autach Porsche. Chronograf jest produkowany przez firmową szwajcarską fabrykę zegarków i zarezerwowany wyłącznie dla właścicieli pojazdu.

Zdjęcie Porsche 911 GT3 z pakietem Touring /



W przypadku siódmej generacji Porsche 911 GT3 systematyczny transfer wyścigowej techniki do modelu produkcyjnego posunął się dalej niż kiedykolwiek wcześniej: przednie zawieszenie z podwójnymi wahaczami poprzecznymi, a także bezkompromisowa aerodynamika z tylnym skrzydłem typu "łabędzia szyja" (wykluczonym z pakietu Touring) oraz dyfuzor pochodzą z wyścigowego 911 RSR klasy GT, a czterolitrowy, sześciocylindrowy silnik typu bokser o mocy 375 kW (510 KM) bazuje na sprawdzonej w wyścigach wytrzymałościowych jednostce napędowej 911 GT3 R.

Zdjęcie Porsche 911 GT3 z pakietem Touring /

Pomimo szerszego nadwozia, większych kół i dodatkowych rozwiązań technicznych masa własna nowego GT3 jest porównywalna z poprzednikiem. Wariant z manualną skrzynią biegów waży 1418 kg, a z dwusprzęgłową przekładnią PDK - 1435 kg. Nacisk na zmniejszenie masy własnej demonstrują: przednia pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP), szyby z lekkiego szkła oraz kute obręcze kół, a także lekki sportowy układ wydechowy.



Wyścigowe geny widać w niemal wszystkich detalach nowego 911 GT3. Cyfrowy kokpit po raz pierwszy wyposażono w widok torowy: za naciśnięciem przycisku zawartość wyświetlaczy po lewej i prawej stronie centralnego obrotomierza zostaje zredukowana do najważniejszych informacji (ciśnienie ogumienia i oleju, temperatura oleju i chłodziwa oraz poziom paliwa). Kierowca ma łatwy dostęp do przełącznika trybów jazdy - umieszczono go na kierownicy. Pozwala to na szybkie przełączanie pomiędzy ustawieniami Normal a konfigurowalnymi programami Sport i Track.



Porsche oferuje 911 GT3 w cenie od 883 tys. zł brutto. Pakiet Touring można teraz zamówić jako bezpłatną opcję.



