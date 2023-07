Nowe Mitsubishi L200 zaprezentowane. Chętni na zakup będą mieli problem

Spis treści: 01 Mitsubishi L200 nowej generacji. Stylistyka symbolizująca "wytrzymałość i moc"

02 Mitsubishi L200 - wnętrze

03 Jaki napęd w Mitsubishi L200?

04 W nowym Mitsubishi L200 nie brakuje systemów bezpieczeństwa

05 Chętni na zakup Mitsubishi L200 w Polsce mają problem

Po ośmiu latach od debiutu piątej generacji modelu Triton (w Europie znanego jako L200) Mitsubishi zaprezentowało kolejne, szóste już wcielenie modelu.

Mitsubishi L200 nowej generacji. Stylistyka symbolizująca "wytrzymałość i moc"

Samochód sprawia wrażenie masywnego i właśnie takie było założenie Japończyków. Według nich swoim wyglądem samochód ma wyrażać "wytrzymałość i moc oczekiwaną od pick-upa". Warto tu zwrócić uwagę na solidną osłonę chłodnicy. Mitsubishi chwali się, że w nowym samochodzie pojawiła się maska, która ma sprawiać, że jej linia (w porównaniu z poprzednią generacją) jest lepiej widoczna z perspektywy kierowcy.

Światła do jazdy dziennej w technologii LED mają swoim kształtem mają przypominać literę "L". Tylne lampy z kolei, wychodzące na boki auta, zdaniem japońskiego producenta mają wyglądem nawiązywać do litery "T".

Zdjęcie Mitsubishi twierdzi, że nowa generacja L200 ma swoim wyglądem wyrażać "wytrzymałość i moc oczekiwaną od pick-upa". / materiały prasowe

Od nowa opracowano wiele elementów, w tym np. ramę. Inżynierowie Mitsubishi zastosowali tutaj wytrzymalsze i zarazem lżejsze stopy metali, dzięki czemu samochód ma być sztywniejszy. Jednocześnie udało się dzięki temu zwiększyć jego ładowność. Co ciekawe, sama przestrzeń ładunkowa została obniżona o 45 mm (do 820 mm). Ułatwić to ma załadunek.

Mitsubishi L200 - wnętrze

Przed kierowcą znajdują się analogowe zegary oraz duży kolorowy wyświetlacz przekazujący najważniejsze informacje. Na konsoli środkowej góruje rozsądnych rozmiarów wyświetlacz służący do obsługi multimediów. Nie brakuje fizycznych dźwigienek, którymi można np. obsługiwać klimatyzację. Mitsubishi zadbało również o to, na czym siedzimy. Japoński producent deklaruje, że przednie fotele zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, by osoby podróżujące (szczególnie kierowca) wolniej odczuwały zmęczenie.

Zdjęcie Wewnątrz Mitsubishi L200 znajdziemy m.in. analogowe zegary. / materiały prasowe

Jaki napęd w Mitsubishi L200?

Tritona/ L200 w ruch wprawia turbodoładowany 2,4-litrowy silnik Diesla. Klient będzie mógł zdecydować się na jedną z trzech wersji:

150 KM i 330 Nm

184 KM i 430 Nm

204 KM i 470 Nm

Mitsubishi oferuje w tym modelu 6-biegowego manuala lub automat o takiej samej liczbie przełożeń.

Zdjęcie Za napęd Mitsubishi L200 odpowiada turbodoładowany silnik diesla o pojemności 2,4 litra. / materiały prasowe

Samochód oferowany jest z napędem na cztery koła. W zależności od tego, na którą wersję się zdecydujemy, znajdziemy tam system Super Select 4WD-II i Easy Select 4WD. W tym pierwszym przypadku możemy liczyć na centralny mechanizm różnicowy, który rozdziela moc w stosunku 40 proc. na przód i 60 proc. na tył. W samochodzie znajdziemy m.in. siedem trybów jazdy, które automatycznie dostosują ustawienia do specyfiki danego terenu.

W nowym Mitsubishi L200 nie brakuje systemów bezpieczeństwa

W Tritonie/ L200 szóstej generacji nie brakuje różnego rodzaju systemów wpływających na komfort podróżowania i bezpieczeństwo. Znajdziemy tutaj m.in:

adaptacyjny tempomat

czujnik martwego pola

asystent zmiany pasa ruchu

system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu

system ograniczający skutki kolizji czołowych

Chętni na zakup Mitsubishi L200 w Polsce mają problem

Niestety dla chętnych na zakup nowej generacji L200, na chwilę obecną samochód nie jest oferowany w Polsce. Jeśli jednak ktoś ma wystarczająco dużo determinacji i środków może ściągnąć go z... Tajlandii. Póki co model jest oferowany tylko tam, ale w przyszłości trafi również na rynki innych krajów Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. W przyszłym roku natomiast Triton/L200 ma zadebiutować w Japonii. O Europie na chwilę obecną nic nie wiadomo.