Nowa Lancia Ypsilon. Elektryczny model uratuje legendarną markę?

Po latach przerwy Lancia znów wraca na języki - w święto zakochanych zadebiutowała nowa generacja kompaktowego hatchbacka. Trzeba przyznać, że Włosi spisali się na "piątkę", bowiem nowa Lancia Ypsilon wygląda jak żaden inny “mieszczuch". Uwagę przykuwa elegancki granatowy lakier, LED-owe pasy zdobiące pas przedni i idealnie okrągłe światła tylne z kierunkowskazami w kształcie litery “Y". Jeśli po pierwszych zdjęciach macie wrażenie, że coś wam to przypomina, przyjrzyjcie się dokładnie linii bocznej. Poznajecie?

Lancia Ypsilon debiutuje. To bliźniak Opla Corsy i Peugeota 208

Nie jest tajemnicą, że nowa Lancia Ypsilon korzysta z tej samej płyty podłogowej, co Opel Corsa czy Peugeot 208. Na tle koncernowych “bliźniaków" włoska propozycja najbardziej przykuwa wzrok. Status zobowiązuje - Lancia to marka, która w hierarchii koncernu Stellantis, obok DS Automobiles i Alfy Romeo, ma ambicję plasować się w gronie marek premium.

W kabinie nowego modelu jest naprawdę luksusowo. Zainstalowano dwa duże ekrany, panel klimatyzacji sterowany klasycznymi przyciskami, po środku rozpościera się szeroki tunel z miejscami na napoje oraz lewitującą wyspą, na której pasażerowie naładują bezprzewodowo swoje urządzenia. Materiały wykończeniowe prezentują się bardzo dobrze.

Lancia Ypsilon z napędem elektrycznym. Jaki zasięg?

Nowa Lancia Ypsilon debiutuje w pełni elektrycznej wersji, w której przednią oś napędza motor o mocy 156 KM i 260 Nm momentu obrotowego. Samochód jest wyposażony w litowo-jonowy akumulator o pojemności 54 kWh. Zgodnie z tym, co zapewnia producent, Ypsilon pokona na jednym ładowaniu do 403 km (wg WLTP). Baterię naładujemy z maksymalną mocą 100 kW od 20 do 80 proc. w ok. 25 minut.

Zdjęcie Nowa Lancia Ypsilon. Tak luksusowym wnętrzem nie może się pochwalić żaden miejski hatchback / Stellantis

Nowa Lancia Ypsilon. Czy będzie dostępna w Polsce?

Czy doczekamy się wersji spalinowej z benzynowym silnikiem 1.2 o mocy 100 KM? Jeśli Lancia Ypsilon odniesie sukces na europejskim rynku, jest to wielce prawdopodobne. Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami nowy Ypsilon będzie oferowany na rynkach, w których klienci są ciągle mocno zainteresowani mniejszymi samochodami segmentu B. Na liście znalazły się więc Włochy, Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania oraz Niemcy.

Nowa Lancia Ypsilon. Znamy ceny limitowanej wersji

Samochody można już zamawiać we włoskich salonach. Pierwsza do sprzedaży trafiła limitowana wersja “Edizione Limitata Cassina", która cechuje się bogatym wyposażeniem - powstanie tylko 1906 ponumerowanych egzemplarzy. Cena katalogowa elektrycznej Lanci Ypsilon w tej wersji to 40 tys. euro (ok. 175 tys. zł).

Zdjęcie Nowa Lancia Ypsilon oficjalnie. Miejski hatchback debiutuje w wersji elektrycznej / Stellantis / materiały prasowe

Zdjęcie Nowa Lancia Ypsilon oficjalnie. Auto będzie dostępne na kilku europejskich rynkach / Stellantis

Zdjęcie Nowa Lancia Ypsilon oficjalnie. Ceny za limitowaną wersję zaczynają się od 40 tys. euro (ok. 175 tys. zł) / Stellantis