Nowa Kia Sorento zadebiutuje już jutro

Największy europejski SUV Kii miał zadebiutować podczas salonu samochodowego w Genewie, ale plany pokrzyżował koronawirus. Zamiast tego więc Koreańczycy przygotowali premierę Sorento w wersji online. Odbędzie się ona 19 marca o godzinie 12:30.

Zdjęcie Kia Sorento /

Nadwozie nowego Sorento ma ostre linie i krawędzie i jest zauważalnie bardziej wyrzeźbione niż karoseria poprzednika o bardziej zaokrąglonych krawędziach. Przód zwraca uwagę charakterystyczną osłoną chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa, która jest teraz szersza i optycznie obejmuje nawet reflektory. Wyposażono je w nowe światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED i przypominające swym kształtem zarys tygrysiego oka. Ostre "spojrzenie" Sorento uzupełniają szeroki, prostokątny wlot powietrza w zderzaku oraz kurtyny powietrzne po bokach, których zadaniem jest odpowiednie kierowanie przepływem powietrza wokół samochodu.



Reklama

Sorento czwartej generacji, inspirowane wyglądem modelu Telluride, ma pionowe lampy z tyłu, które zachodzą na boki nadwozia. Jego ostre krawędzie, bardzo techniczny z wyglądu przód i liczne poziome linie sprawiają, że samochód wydaje się szerszy niż jest w rzeczywistości. Po bokach tylnego zderzaka znajdują się atrapy końcówek układu wydechowego i, podobnie jak z przodu, atrapa płyty ochronnej, która współgra z estetyką typową dla SUV-ów. Pod względem stylistyki nowe Sorento nawiązuje do innych nowych modeli marki Kia, jak Telluride i ProCeed. Nazwa modelu jest umieszczona centralnie na pokrywie bagażnika. Zintegrowany z nią spojler ukrywa tylną wycieraczkę, co nie tylko poprawia widoczność do tyłu, ale również nie zakłóca minimalistycznego wyglądu tylnej części nadwozia.

Nowy model ma 1900 mm szerokości, czyli jest o 10 mm szerszy niż Sorento trzeciej generacji. Jest przy tym o tylko 10 mm dłuższy niż jego poprzednik i mierzy 4810 mm długości, ale ma krótsze zwisy z przodu i z tyłu. Dzięki nowej platformie podłogowej o 35 mm zwiększył się rozstaw osi Sorento, który teraz mierzy 2815 mm. Na wysokość przybyło 10 mm.



Kia Sorento 1 / 20 Kia Sorento Źródło: udostępnij

Wnętrze Sorento czwartej generacji stanowi skokowy postęp zarówno pod względem jakości wykonania, jak i wzornictwa kabin modeli marki Kia. O ile wnętrze pierwszej generacji cechowało się przede wszystkim offroadową funkcjonalnością, o tyle kabina nowego Sorento zapewnia również komfort, wysokiej klasy wzornictwo i dostęp do najnowszych technologii.

12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników optycznie łączy się z 10,25-calowym dotykowym ekranem systemu multimedialnego, który znajduje się pośrodku deski rozdzielczej. Obydwa ekrany wyświetlają informacje wyraźnie i na linii wzroku kierowcy oraz dają wrażenie obcowania z jednym bardzo szerokim wyświetlaczem. Podstawowe funkcje menu uruchamia się za pomocą dotykowych pól po obu stronach centralnego ekranu. Poniżej niego znajdują się przyciski do obsługi klimatyzacji. Bardzo mocny, przyciągający wzrok akcent na konsoli środkowej stanowią pionowe otwory wentylacyjne z chromowanym obramowaniem, które mają swoją kontynuację na tunelu środkowym.

Zdjęcie Kia Sorento /

Kabina nowego Sorento jest wyposażona w oświetlenie Mood Lighting, które emituje delikatne światło spod deski rozdzielczej oraz na panelach drzwi, co nie tylko potęguje poczucie przestronności, ale również daje wrażenie przebywania w domowym salonie. Na półce, u podstawy konsoli środkowej znajduje się bezprzewodowa ładowarka do smartfona. Do Sorento czwartej generacji jest oferowany system audio firmy BOSE, który zapewnia znakomite brzmienie.

Wysoką jakość wykonania kabiny podkreślają elementy wykonane z metalu, skórzana tapicerka i wytłaczane satynowe powierzchnie, które znajdują się nie tylko na desce rozdzielczej, ale w różnych miejscach kabiny. W Europie Sorento będzie oferowane z tapicerką z czarnej tkaniny, skóry (czarnej lub szarej) lub czarnej pikowanej skóry Nappa.

Nowe Sorento zostało skonstruowane na platformie podłogowej trzeciej generacji opracowanej dla SUV-ów średniej wielkości. Nowa platforma pozwala wygospodarować więcej miejsca w kabinie i większy bagażnik. Dzięki niej nowe Sorento jest jednym z najbardziej przestronnych i wszechstronnych samochodów w klasie.

W hybrydowym Sorento akumulator znajduje się pod podłogą kabiny. Dzięki temu duży SUV ma dużą kabinę dla maksymalnie siedmiu pasażerów oraz jeden z największych w klasie bagażników, który - w zależności od wersji Sorento - liczy 821 litrów pojemności (w modelu siedmioosobowym) lub 910 litrów (w aucie dla 5 osób). W modelach siedmioosobowych, przy wykorzystaniu wszystkich miejsc, pojemność bagażnika zwiększono o 32% w porównaniu z pojemnością bagażnika Sorento poprzedniej generacji. Teraz wynosi ona 187 litrów (według VDA, w modelu z silnikiem Diesla) lub 179 litrów w Sorento z napędem hybrydowym. Przyciski umieszczone w bocznej ścianie przedziału bagażowego pozwalają szybko i wygodnie złożyć oparcie drugiego rzędu siedzeń również od strony bagażnika.

Zdjęcie Kia Sorento /

Dzięki nowej platformie Sorento czwartej generacji oferuje więcej miejsca dla pasażerów wszystkich trzech rzędów siedzeń, zapewniając im więcej miejsca na głowę, nogi i ramiona niż większość konkurentów. Za sprawą nowej platformy we flagowym SUV-ie marki Kia przybyło sporo miejsca na nogi zwłaszcza dla osób podróżujących w pierwszym i drugim rzędzie. Więcej jest go także dla pasażerów w trzecim rzędzie.

Sorento zawsze było popularne wśród osób, które poszukują auta 7-osobowego. Model nowej generacji ułatwia życie pasażerom podróżującym z tyłu jeszcze bardziej niż poprzednik. Większy rozstaw osi sprawia, że siedzenia drugiego rzędu można przesunąć o 45 mm bardziej do przodu, co pozwala wygospodarować szersze przejście do trzeciego rzędu oraz więcej miejsca na stopy i nogi dla pasażerów zajmujących miejsca w trzecim rzędzie. Na słupku C umieszczono uchwyt, na którym pasażerowie trzeciego rzędu mogą się wesprzeć podczas zajmowania miejsca w kabinie. Podłokietniki dla pasażerów trzeciego rzędu przedłużono o 100 mm, co zapewnia lepsze podparcie dla łokci. W podłokietnikach jest nie tylko uchwyt na kubek, ale również miejsce na smartfona.

Flagowy SUV marki Kia po raz pierwszy będzie oferowany ze zelektryfikowanymi układami napędowymi. Do wyboru będą wersje hybrydowa i hybrydowa typu plug-in. Hybrydowy układ napędowy Sorento składa się z 1,6-litrowej jednostki napędowej T-GDi , silnika elektrycznego o mocy 44,2 kW i litowo-jonowego akumulatora o pojemności 1,49 kWh. Akumulator znajduje się pod podłogą i nie ogranicza ani przestrzeni w kabinie, ani pojemności bagażnika.

Maksymalna moc hybrydowego układu napędowego wynosi 230 KM, a maksymalny moment obrotowy - 350 Nm, co zapewnia świetne osiągi przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na paliwo i niskiej emisji dwutlenku węgla. Nowy 1,6-litrowy silnik T-GDi jest wyposażony w nowatorską technologię CVVD, dzięki której czas otwarcia zaworów może być zmienny i zależy od warunków jazdy. Zasługą systemu CVVD są lepsze osiągi silnika szczególnie w zakresie niskich i średnich prędkości obrotowych wału korbowego oraz niższe zużycie paliwa.

Zdjęcie Kia Sorento /

Moment obrotowy jest przekazywany do kół za pośrednictwem sześciostopniowej przekładni automatycznej i zintegrowanego z nią elektrycznego urządzenia, które umożliwia jednoczesny transfer momentu obrotowego jednostki napędowej i silnika elektrycznego, przy minimalnych stratach energii. W efekcie reakcja na przyspieszenie przy dowolnej prędkości jazdy jest natychmiastowa.

W chwili rozpoczęcia sprzedaży hybrydowe Sorento będzie oferowane na wybranych rynkach w Europie. Później, do końca 2020 roku, dołączą pozostałe kraje. Do końca tego roku oferta poszerzy się o Sorento w wersji hybrydowej typu plug-in.

W chwili rynkowego debiutu nowego Sorento nabywcy w Europie do wyboru będą mieli również wersję napędzaną nowym czterocylindrowym silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2,2 litra, który należy do rodziny "Smartstream". Ta jednostka napędowa dysponuje maksymalną mocą 202 KM i maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 441 Nm. Nowy aluminiowy blok silnika jest o 19,5 kg lżejszy od żeliwnego, stosowanego w poprzedniej wersji tej jednostki napędowej. Cały silnik waży o 38,2 kg mniej niż analogiczna jednostka napędowa w Sorento trzeciej generacji. Silnik 2.2 CRDi seryjnie współpracuje z nową 8-stopniową przekładnią o dwóch sprzęgłach (8DCT), które pracują w kąpieli olejowej. Nowa skrzynia biegów zapewnia tak samo płynną zmianę przełożeń, jak klasyczne przekładnie automatyczne, ale daje lepszy efekty jeśli chodzi o zmniejszenie zużycia paliwa niż 8-stopniowe automatyczne skrzynie biegów.

Nowy tryb jazdy terenowej - Terrain Mode - zwiększa możliwości Sorento w trudnym terenie w porównaniu z poprzednikami. Terrain Mode, w połączeniu z opcjonalnym napędem na cztery koła, sprawia, że Sorento lepiej radzi sobie w błocie oraz na śniegu i w piasku. W każdym z trybów jazdy, wybieranym za pomocą pokrętła na konsoli środkowej, Terrain Mode kontroluje system stabilizacji toru jazdy (ESC), a także podział momentu obrotowego między cztery koła. System dostosowuje również moment zmiany biegów, aby zapewnić autu i utrzymać jak najlepszą przyczepność kół do podłoża w różnych warunkach.