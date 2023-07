Nowa Kia Picanto wygląda jak mały predator. Dla mojej babci to za dużo

Spis treści: 01 Kiedyś siara, teraz obiekt pożądania

Jeszcze nie tak dawno temu koreańskie auta kojarzyły się z tandetą i niską trwałością, a właścicieli wytykano palcami. Na przestrzeni ostatnich lat sporo się zmieniło - poza jednym. Auta marki Kia wciąż są wytykane palcami, bo robią na drogach dobre wrażenie! Zainteresowanie koreańską motoryzacją urosło w Europie do tego stopnia, że są sporym zagrożeniem dla francuskich i niemieckich gigantów.

Kiedyś siara, teraz obiekt pożądania

Producent wziął sobie do serca uwagi i sugestie klientów, a inżynierowie drastycznie zmienili swoje podejście do projektowania samochodów. Determinacja Koreańczyków się opłaciła, a role odwróciły, bowiem kompaktowe modele z rodziny Ceed’ów, a także Sportage, Sorento czy Stinger, to auta, którymi ludzie chcą jeździć. Skąd ta zmiana? Futurystyczny design, charakterystyczne LED-y i przede wszystkim, dobry stosunek ceny do jakości.

Kia Picanto 2024. Powiew świeżości w segmencie A

Skoro odważne zabiegi stylistyczne zadziałały w popularnych segmentach, ten schemat sprawdzi się również w porzuconym i zapomnianym przez wielu producentów segmencie A - pomyśleli Koreańczycy i poddali Picanto modernizacji, na którą chyba nikt nie był gotowy. Kia Picanto po liftingu upodobniła się do większych braci, otrzymała lepsze wyposażenie i została objęta 7-letnią gwarancją na 150 000 km. Czy to wystarczy? Powinno, gdyż w tym segmencie nie ma zbyt wielu konkurentów. Do głowy przychodzi mi Fiat 500, Hyundai i10 czy Toyota Aygo X.

Kia Picanto 2024. Wygląda jak nowa, a nie jest

Nowa Kia Picanto wygląda jak kompletnie nowa generacja, to na papierze jest wciąż tym samym maluchem, który debiutował w 2017 roku. Fakt faktem, z zewnątrz i w środku sporo się zmieniło. Obecność dużych ekranów dodaje maluchowi atrakcyjności, ale wszystko dookoła jest wykonane z twardego plastiku. Cóż, w tym segmencie ciężko oczekiwać więcej. Na przykładzie przedprodukcyjnego egzemplarza mogę tylko powiedzieć, że całość zdaje się być solidnie spasowana. W dodatku pod ręką jest sporo fizycznych przycisków, dwa gniazda do ładowania (12V, USB-A i USB-C) i schowek z indukcyjną ładowarką. Opcjonalnie dostaniemy podgrzewane fotele i kierownicę, kamerę cofania, a nawet elektrycznie sterowany szyberdach. Tyle dobrodziejstw w tym segmencie? Nastały dziwne czasy!

Zdjęcie Nowa Kia Picanto GT-Line (2024) / Kia

Kia Picanto 2024. Pomieści z tyłu trzech redaktorów

W ramach liftingu nie zmieniły się jednak wymiary. Nie ma to większego znaczenia, bo auta segmentu A nie celują w rodziny 2+2. Na tylnej kanapie najczęściej będzie podróżować torba z rzeczami na siłownie, siatki z zakupami lub sporadycznie wnuczęta w fotelikach (2x ISOFIX).

Gdybyście jednak byli ciekawi, czy Kia Picanto jest w stanie pomieścić w drugim rzędzie trzech przystojnych gentlemanów, to odpowiadam - tak. Było to co prawda poprzedzone małą gimnastyką i wciąganiem brzuchów, ale finalnie się udało (tak jakby). Lepiej wrócić z imprezy w ścisku, niż zapłacić krocie za taksówkę, ale nad morze bym tak nie dojechał.

Zdjęcie Na tylnej kanapie nowego Picanto zmieści się trzech redaktorów / Kia

Kia Picanto 2024. Silniki i wersje

Od biedy jednak Kia Picanto zabierze nas na wakacje i to niewielkim kosztem. Pod jej maskę trafią jednostki benzynowe o pojemności 1- i 1,2-litra, które domyślnie są połączone z 5-biegowym manualem. Opcjonalnie ten mocniejszy motor będzie występował z 5-stopniową przekładnią zautomatyzowaną.

Na ten moment nie wiemy zbyt wiele o ofercie i cenach na polskim rynku - te poznamy w pierwszym kwartale 2024 roku. Wiemy natomiast, że topowa odmiana GT-Line (prezentowana na zdjęciach) wygląda jak żaden inny mieszczuch - wyróżnia ją LED-owa listwa z przodu, 16-calowe felgi i elementy w kolorze czarnym “Glossy".

Kia Picanto: wymiary Wymiary Długość 3595 mm Szerokość 1595 mm Wysokość 1485 mm Rozstaw osi 2400 mm Rozstaw kół z przodu 1406 mm Rozstaw kół z tyłu 1415 mm Zwis przedni 675 mm Zwis tylny 520 mm Prześwit 141 mm Pojemność bagażnika 255-1010 l Zbiornik paliwa 35 litrów

Zdjęcie Nowa Kia Picanto GT-Line (2024) / Kia

Młodzieży się spodoba, a mojej babci?

Koreańska nowość na pewno zdobędzie serca młodych Europejczyków, którzy pragną auta modnego, taniego w eksploatacji i wyposażonego w liczne udogodnienia. Odświeżone Picanto ma to wszystko - wygląda na szybsze, niż jest w rzeczywistości, jest napędzane niewielkimi i oszczędnymi jednostkami, a na dodatek już w standardzie ma m.in: cyfrowy zestaw wskaźników, 8-calowy ekran info-rozrywki, nowy system multimedialny współpracujący z Apple CarPlay i Android Auto oraz długą listę systemów asystujących kierowcę. Jeśli rodzice sprawiliby mi taką “strzałę" po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, byłbym najszczęśliwszym młodzieńcem w całym województwie.

Obawiam się jednak, że gdyby moja babcia trafiła za “kółko" nowego Picanto, czułaby się niekomfortowo. Kiedy tak groźnym wozem podjechała w niedzielę do kościoła, to mówiłaby o niej cała okolica. Wierzę też, że samodzielnie potrafiłaby zmienić tylko temperaturę i siłę nawiewu, a ingerencja asystenta unikania kolizji przyprawiły ją o zawał. Nie bez powodu wspominam o kochanej seniorce, bowiem starsi klienci i "działkowicze" również są grupą docelową tanich i małych aut. Pierwsze wrażenie? Pozytywne! Pozostaje czekać na pierwsze testy na drogach.

