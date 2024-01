Mocny i mroczny Formentor. Do Polski trafi tylko 15 egzemplarzy

Cupra Formentor, czyli pierwszy samochód marki zaprojektowany zupełnie od podstaw, jest jednym z najczęściej spotykanych crossoverów na drogach. Kiedy debiutował na rynku, dostępne były wyłącznie mocne, 310-konne warianty. Klientom to auto szybko się spodobało, ale nie każdy dysponował budżetem na zakup topowej wersji. Wtedy oferta powiększyła się o tańsze warianty z mniejszymi silnikami.

Cupra Formentor przejmuje rynek. To auto jest hitem

Jak się okazało, to zagranie było strzałem w dziesiątkę, bo dzięki temu autu Cupra bije rekordy sprzedaży. W 2023 roku do klientów Cupry dostarczono ponad 230 tys. samochodów, czyli o prawie 51 proc. więcej, niż w roku 2022 (ok. 153 tys. aut). Model Formentor został wybrany przez ponad 120 tys. klientów na całym świecie, a jego sprzedaż względem roku poprzedniego wzrosła o 23 proc.

Cupra Formentor VZ5 BAT

Gdzie Cupra sprzedaje najwięcej aut?

Cuprę najchętniej wybierali Niemcy - tylko na tym rynku sprzedano ponad 72 tys. samochodów. Kolejne miejsca zajęły: Wielka Brytania (25,7 tys., wzrost o 78,5 proc.) i Hiszpania (19,6 tys. wzrost o 43 proc.). W Polsce natomiast sprzedano 9,2 tys. samochodów Cupry - względem roku 2022 mowa o wzroście sprzedaży na poziomie blisko 200 procent.

Cupra Formentor VZ5 BAT. Tak świętuje się sukces

Cupra Formentor kolejny rok z rzędu odniosła na rynku wielki sukces. Z tej okazji do sprzedaży trafi specjalna i bardzo limitowana wersja “BAT". Jak sama nazwa wskazuje, inspiracją był mrok, w którym nietoperze czują się najlepiej. Motywem przewodnim są również osiągi, o czym świadczy fakt, że ta wyjątkowa wersja debiutuje z najmocniejszym w gamie, 5-cylindrowym silnikiem 2.5 TFSI o mocy 390 KM i 480 Nm momentu obrotowego.

Cupra Formentor VZ5 BAT

Wersję “BAT" wyróżniać będą czarne felgi, miedziane zaciski, połyskujące relingi dachowe, osłony chłodnicy i ramy, a także osłony lusterek oraz elementy zderzaka wykonane z włókna węglowego. Wisienką na torcie będą rury wydechowe w kolorze “Cerakote". Wewnątrz wersji “BAT" znajdują się sportowe fotele kubełkowe "CUPBucket" z czarnej skóry, które zaprojektowała firma Sabelt.

Dostępny w zaledwie 500 egzemplarzach na całym świecie, w tym 15 w Polsce Cupra Formentor w wersji BAT to drapieżny wariant dla odważnych. Wyjątkowe osiągi i nietuzinkowy wygląd sprawiają, że model ten w 100% reprezentuje DNA marki, równocześnie komponując się z indywidualnymi preferencjami użytkowników, nierzadko odzwierciedlając ich charakter. - podkreśla Katarzyna Dziomdziora, PR managerka marek Seat i Cupra.

Limitowany Formentor "BAT". Do Polski trafi 15 aut

Tak skonfigurowanych samochodów powstanie tylko 500 egzemplarzy. Klienci w Polsce będą mogli zamówić odmianę “BAT", jednak zainteresowani tą limitowaną odmianą muszą działać szybko, bowiem na polski rynek trafi wyłącznie 15 sztuk. Ceny nie zostały jeszcze ogłoszone.

Cupra Formentor VZ5 BAT