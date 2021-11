Mitsubishi Xpander zmodernizowane. Ładniejsze?

Zastanawialiście się kiedyś, skąd Mitsubishi wzięło inspirację do zaprojektowania przodu Eclipse Crossa ze smukłymi światłami w górnej części oraz przesadnie dużym, dodatkowym klastrem o prostych kształtach, umieszczonym poniżej? Nie, nie chodzi o Jeepa Cherokee z 2013 roku - on co prawda rozpoczął tę dziwną modę, ale Japończycy już wcześniej zastosowali ją w innym swoim modelu - Xpanderze.

Możliwe że o nim nie słyszeliście, ale to nic dziwnego, ponieważ stworzony został z myślą o rynku indonezyjskim oraz ogólnie krajów Azji południowo-wschodniej. Do sprzedaży wszedł w 2017 roku, a teraz został poddany modernizacji. Dosyć gruntownej, obejmującej między innymi cały pas przedni. Zachowano dotychczasowy układ ze smukłym paskiem diodowym na samej górze oraz głównymi reflektorami poniżej, ale tym razem ktoś postarał się, aby nadać im ciekawy kształt.



Reklama

Zdjęcie Mitsubishi Xpander /

Z tyłu zmiany są już mniej rewolucyjne, ale też zauważalne. Zmienił się zderzak, a reflektory otrzymały nowe wypełnienie. Na ile różni się zmodernizowany Xpander od poprzednika, najlepiej oddaje fakt, że przedni zwis zwiększył się o 75 mm, natomiast tylny o 45 mm.



Sporo nowości znajdziemy także w środku. Na nowo zaprojektowano górną część deski rozdzielczej (niestety zrobiono to przy użyciu wyłącznie linijki), zastosowano nowy 9-calowy ekran multimediów, a poniżej znajdziemy panel automatycznej klimatyzacji, który zastąpił zwyczajne pokrętła. Zmieniono także kierownicę, zegary, a hamulec ręczny sterowany jest elektronicznie, więc trochę przeorganizowano konsolę między fotelami.

Zdjęcie Mitsubishi Xpander /

Tak jak dotychczas do napędu Mitsubishi Xpandera posłużyła wolnossąca jednostka 1.5 o mocy 105 KM, która przekazuje moc tylko na przednie koła. Mimo tego producent zdecydował się podbić "suvowatość" modelu i zwiększył jego prześwit o 20 mm do robiących wrażenie 225 mm. Przy okazji modernizacji zrezygnowano także z czterobiegowej skrzyni automatycznej - zła wiadomość jest taka, że zastąpiła ją przekładnia CVT.



Zdjęcie Mitsubishi Xpander /

Zmodernizowane Mitsubishi Xpander, tak jak poprzednik, nie trafi do Europy. Warto jednak przyjrzeć mu się bliżej - wersja sprzed modernizacji nie tylko zainspirowała Eclipse Crossa, ale model ten po niedawnym face liftingu bardzo się do niego upodobnił. Tak samo było w przypadku odświeżenia ASXa oraz L200. Nowa "twarz" Xpandera może więc za jakiś czas pojawić się w innych modelach marki.

***