Mitsubishi Xforce to nie przebrane Renault. Jest jednak pewne „ale”

Spis treści: 01 Mitsubishi Xforce - nie wygląda jak auto Renault

02 Mitsubishi Xforce - wnętrze

03 Jaki silnik w Mitsubishi Xforce?

04 Europejscy klienci będą mieli problem

Mitsubishi zaprezentowało właśnie nowego kompaktowego SUV-a o nazwie Xforce. Samochód po raz pierwszy został pokazany w Indonezji i właśnie tam będzie produkowany.

Nowy model w gamie Mitsubishi to pięcioosobowy SUV. Trzeba przyznać, że jest to coś innego od tego, co znamy w Europie. Model nie jest autem Renault ze zmienionym znaczkiem.

Stylistyka, przywodząca na myśl pierwszą generację ASX, naprawdę cieszy oko. Mamy tutaj spory grill, światła o ciekawym kształcie i mocno podkreślone nadkola. Z tyłu natomiast uwagę zwracają światła, które zdaniem marki nawiązują swoim kształtem do litery "T". Zdaniem producenta wygląd ma łączyć w sobie "elegancję i solidność".

Nie można również narzekać na wnętrze. Jest bardzo klasycznie i to zdaje egzamin. W oczy rzuca się natomiast połączony panel, w którego skład wchodzi 12,3-calowy ekran multimediów i 8-calowy wyświetlacz dla kierowcy. Nie brakuje jednak również fizycznych przełączników służących choćby do sterowania klimatyzacją. Marka chwali się ponadto, że listwa ozdobna jest obszyta tkaniną odporną na plamy.

Zdjęcie Uwagę przyciąga połączony wyświetlacz, w skład którego wchodzą 12,3-calowy ekran multimediów i 8-calowy wyświetlacz wskaźników. / materiały prasowe

Samochód ma 4 390 mm długości, 1 810 mm szerokości i 1 660 mm wysokości. Rozstaw osi natomiast to 2 650 mm. Zdaniem japońskiego producenta wewnątrz, zarówno z przodu, jak i z tyłu, znajdziemy bardzo dużo miejsca. Marka zwraca również uwagę na wygodne fotele czy sporą liczbę schowków.

Mitsubishi Xforce wyposażone jest w benzynowy czterocylindrowy, wolnossący silnik o pojemności 1,5 litra generujący 105 KM. Jednostka współpracuje ze skrzynią CVT. Ze względu na prześwit wynoszący 222 mm samochód w teorii może wyróżniać dość dobrymi zdolnościami terenowymi. W praktyce nie ma co marzyć jednak za bardzo o jeździe w terenie. Model dostępny jest tylko z napędem na przednią oś.

Mitsubishi Xforce 1 / 5 Mitsubishi Xforce Źródło: materiały prasowe

Samochód początkowo pojawi się w Indonezji, a potem w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Nabyć go będą mogli w przyszłości również klienci z państw Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki. Niestety Mitsubishi nie zamierza go sprzedawać u nas. Zgodnie z umową zawartą między japońskim producentem i Renault (w ramach sojuszu, do którego należy również Nissan) Stary Kontynent jest polem działania francuskiej marki. Właśnie dlatego Colt i ASX nowej generacji wyglądają jak modele Renault ze zmienionymi znaczkami. Szkoda, bo gdyby Japończycy jednak zdecydowali się na wprowadzenie Xforce w Europie, z pewnością cieszyłby się on sporym zainteresowaniem.