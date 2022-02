Pierwszym elektrycznym modelem AMG było EQS. Teraz gama zostanie poszerzona o mniejszy pojazd, czyli EQE, który dostępny będzie od razu w dwóch wersjach.

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic napędzany jest przez dwa silniki elektryczny o mocy systemowej 476 KM i momencie 858 Nm. Umieszczono je przy osiach pojazdu, zapewniają więc napęd wszystkich kół. EQE 43 rozpędza się do 100 km/h w 4,2 s, o ile bateria jest naładowana przynajmniej w połowie (poniżej osiągi są gorsze). Prędkość maksymalna jest ograniczona do 210 km/h.



Wyżej pozycjonowany jest Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+. Ten samochód również napędzany jest przez dwa silniki elektryczne, które razem generują 626 KM i 950 Nm. EQE 53 rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 3,5 s, prędkość maksymalna jest tylko symbolicznie większa i wynosi 220 km/h.



Ale to nie koniec. Mercedesa-AMG EQE 4Matic+ będzie można zamówić z pakietem AMG Dynamic Plus, który zwiększa moc do 687 KM, a moment obrotowy do okrągłego 1000 Nm! W tej konfiguracji EQE osiąga 100 km/h. w 3,3 s, z kolei ogranicznik prędkości jest przesunięty na 240 km/h. By jednak czerpać radość z pełnych osiągów samochód musi być naładowany przynajmniej w 70 procentach...

Obie wersje EQE czerpią energię z litowo-jonowego akumulatora o pojemności 90,6 kWh. Samochód można ładować z mocą nawet 170 kW (o ile znajdziemy taką ładowarkę), dzięki czemu 15 minut ładowania zwiększa zasięg o 180 km. Wbudowana ładowarka umożliwia również ładowanie z mocą 11 lub 22 kW, a maksymalna moc rekuperacji to 260 kW. Zasięg EQE w wersji AMG, w zależności od wersji wynosi od 462 do 533 km, mierzone wg cyklu WLTP.

Mocniejsze silniki, jakimi cechują się wersje AMG to nie wszystko. Nowością jest zawieszenie pneumatyczne AMG Ride Control+. Standardowe wyposażenie stanowi skrętna (do 3,6 stopnia) tylna oś oraz system AMG Ride Control umożliwiający wybór jednego z pięciu trybów jazdy. Co ciekawe wpływają one na dostępną moc (w trybie na śliską nawierzchnią dostępne jest 50 proc, w trybie komfortowym - 85 proc, a w trybie Sport - 90 proc. Pełna moc dostępna jest dopiero w trybie Sport+ i Race Start).

Stylistycznie Mercedes-AMG EQE nie różni się EQE z opcjonalnym pakietem AMG. W stosunku do zwykłej wersji zmieniono przedni grill, a także zderzaki. Z kolei we wnętrzu znajdziemy sportową kierownicą, fotele i pedały.



