Mercedes CLE wyceniony w Polsce. Znamy ceny nowego coupe spod znaku gwiazdy

Zamiast dwóch - będzie jeden. Nowy Mercedes CLE dołączył do rodziny gwiazd, by wypełnić lukę po 2-drzwiowej klasie C i klasie E. W pierwszej kolejności na drogi wyjedzie wersja coupe, a chwilę później także kabriolet. Wariant z zamkniętym dachem pojawił się już w polskim konfiguratorze. Poznaliśmy polskie ceny nowego modelu.

Zdjęcie Mercedes CLE z polskimi cenami. Nowe coupe startuje od 249 900 zł / Mercedes / materiały prasowe