Maserati MC20 Cielo - niebo nad głową o każdej porze roku

Spis treści: 01 Maserati MC20 Cielo ma wyjątkowy, szklany dach

02 Maserati MC20 Cielo - wnętrze (niemal) bez zmian

03 Maserati MC20 Cielo ma oczywiście piorunujące osiągi

04 Maserati MC20 Cielo PrimaSerie Launch Edition

Maserati MC20 Cielo ma wyjątkowy, szklany dach

"Cielo" oznacza po włosku "niebo", a jadąc Maserati MC20 Cielo będziemy mogli oglądać je przy każdej okazji. Mający ponad pół metra kwadratowego powierzchni szklany dach, można składać lub rozkładać w czasie 12 sekund i przy prędkościach do 50 km/h. Wykonany jest on w technologii dyspersyjnego polimeru ciekłokrystalicznego i daje możliwość natychmiastowej zmiany z klasycznie wyglądającego szkła, na nieprzejrzyste, gdyby podróżni chcieli się odciąć od mocnego słońca.

Wizualnie MC20 Cielo nie różni się niczym od wersji coupe. Pas przedni i tylny pozostały bez zmian, a także, co nie jest niespotykane w supersamochodach, linia boczna. Zamiast opadającej linii dachu, mamy tu jednak dwa wyraźne garby, za fotelami, a pomiędzy umieszczono niewielką, pionową szybkę. Pokrywa silnika nie jest niestety szklana jak w coupe, ale za to może znaleźć się na niej duży (opcjonalny) trójząb.

Zdjęcie Maserati MC20 Cielo / Michał Domański / INTERIA.PL

Maserati MC20 bazuje na karbonowym monokoku, ale Włosi przygotowali trzy jego wersje. Ta przeznaczona do wersji Cielo ma dodatkowe wzmocnienia, co jest niezbędne w przypadku kabrioletów i roadsterów, ale ze względu na wyjątkową wytrzymałość całej konstrukcji, auto "przytyło" zaledwie 65 kg (co daje w sumie 1540 kg). Trzeci wariant monokoku zarezerwowano dla odmiany elektrycznej, która dołączy do oferty w późniejszym czasie.

Maserati MC20 Cielo - wnętrze (niemal) bez zmian

Również wnętrze pozostało właściwie bez zmian - kierowca ma przed sobą pokrytą alcantarą kierownicę (opcjonalnie wykończoną także włóknem węglowym), a za nią cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala. Drugi ekran o identycznej wielkości, służy do obsług większości funkcji samochodu.

Zdjęcie Maserati MC20 Cielo / Michał Domański / INTERIA.PL

Nowością jest jedynie przełącznik trybów jazdy, który jest teraz większy i ma formę ekranu z otaczającym go pierścieniem. Jest to znacznie lepsze i bardziej czytelne rozwiązanie, niż stosowane do tej pory w coupe, gdzie o wyborze danego trybu świadczy jedynie biała, słabo widoczna, dioda. Zmieniono także dźwigienki za kierownicą, która opcjonalnie może być regulowana elektrycznie.

Zdjęcie Maserati MC20 Cielo / Michał Domański / INTERIA.PL

Maserati MC20 Cielo ma oczywiście piorunujące osiągi

Żadnych nowości nie znajdziemy natomiast za plecami podróżnych. MC20 Cielo napędzane jest 3-litrowym silnikiem z dwiema turbinami, który generuje 630 KM oraz 730 Nm. Całość trafia na tylne koła za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni dwusprzęgłowej.

Maserati MC20 Cielo - światowa premiera 1 / 18 Maserati MC20 Cielo Źródło: INTERIA.PL Autor: Michał Domański udostępnij

Włoski supersamochód przyspiesza do 100 km/h w 3,0 s (o 0,1 s wolniej od coupe), a sprint do 200 km/h zajmuje mu 9,2 s (wolniej o 0,4 s). Prędkość maksymalna to ponad 320 km/h (coupe ponad 325 km/h). Przewaga wersji Cielo nad coupe polega jednak na tym, że jadąc bez dachu, będziemy mogli lepiej rozkoszować się ścieżką dźwiękową silnika oraz układu wydechowego. I to bez względu na pogodę, ponieważ nawet jadąc z dachem zamkniętym, możemy opuścić tylną szybkę.

Maserati MC20 Cielo PrimaSerie Launch Edition

W momencie rynkowego debiutu, dostępna będzie specjalna wersja PrimaSerie Launch Edition, ograniczona do zaledwie 60 egzemplarzy. Auta pokryte będą nowym, trójwarstwowym lakierem Acquamarina (dostępny też w ramach programu personalizacji Maserati Fuoriserie i poruszać się będą na matowoczarnych, 20-calowych felgach z wykończeniem w kolorze białego złota i z laserowo wygrawerowanym napisem PrimaSerie. Dostępne będą także felgi z włókna węglowego, lżejsze w sumie o 30 kg. We wnętrzu natomiast znajdziemy skórę i alcantarę w "kolorze lodu", wykończone kontrastowymi przeszyciami w kolorze akwamaryny.

Zdjęcie Maserati MC20 Cielo / Michał Domański / INTERIA.PL

W takiej też konfiguracji był egzemplarz, który mogliśmy zobaczyć podczas światowej premiery MC20 Cielo. Lakier w kolorze akwamaryny robi znacznie ciekawsze wrażenie na żywo, niż na zdjęciach i jest przy tym mniej intensywny. Świetnie pasuje do niego jasne wnętrze ze świetnej jakości skórą i naprawdę dobrym spasowaniem.

Maserati MC20 Cielo 1 / 19 Maserati MC20 Cielo Źródło: materiały prasowe udostępnij

