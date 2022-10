Lotus Eletre będzie miał nawet 905 KM. Znamy też osiągi i ceny

Lotus Eletre powstał na zupełnie nowej platformie dla samochodów o nazwie EPA (Electric Premium Architecture). W marcu Lotus zapowiadał, że auto będzie miało silnik o mocy około 600 KM. Podawano również, że sprint do 100 km/h będzie trwał mniej niż 3 sekundy. Premiery Lotus Eletre to połączenie SUV-a z supersamochodem

Lotus Eletre to SUV o ekstremalnych osiągach

Teraz producent zdradził więcej informacji. Lotus Electre będzie oferowany w trzech wersjach: Eletre, Eletre S i Eletre R i dwóch odmianach napędowych. Eletre i Eletre S będą miały jeden silnik, napędzający tylną oś. Jego moc to 603 KM (450 kW), maksymalny moment obrotowy - 710 Nm, zasięg ma wynosić do 600 km.

Natomiast flagowy Eletre R będzie napędzany przez dwa silniki umieszczone przy osiach, będzie więc miał napęd 4x4. Moc systemowa to kosmiczne 905 KM (675 kW), moment obrotowy - 985 Nm. Zasięg wynosi do 490 km.

Lotus Eletre. Silniki, osiągi, bateria, czas ładowania

Słabsze odmiany będą rozpędzać się do 100 km/h w 4,5 s. Mocniejsza - w dokładnie 2,95 s... Prędkość maksymalna jest ograniczona do 258 i 265 km/h (160 i 165 mil/h).

Niezależnie od napędu bateria Lotusa Eletre będzie miała 112 kWh pojemości. Przy użyciu szybkiej ładowarki (ale takiej naprawdę szybkiej) możliwe będzie naładowanie baterii w zakresie 10-80 proc. w 20 minut.

Nadwozie Eletre ma 510 cm długości, 223 cm szerokości (z lusterkami) i 163 cm wysokości. Rozstaw osi to 302 cm, natomiast prześwit wynosi 19 cm. Pojemność bagażnika to 686 lub 611 litrów (z czterema fotelami). Po złożeniu tylnej kanapy pojemność przestrzeni bagażowej rośnie do 1532 litrów.

Wnętrze Lotusa Eletre będzie całkowicie zdigitalizowane. System operacyjny nazywa się Lotus Hyper OS, wykorzystuje on znany z gier komputerowych silnik Unreal Engine. Moc obliczeniową dostarczają dwa procesory Qualcomm 8155.

Ile trzeba zapłacić za Lotusa Eletre?

Europejskie ceny Lotusa Eletre będą zaczynały się od 96 tys. euro (około 480 tys. zł). Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. system wyboru trybu jazdy (jest dostępnych pięć różnych), adaptacyjne, pneumatyczne zawieszenie, system wektorowania momentu obrotowego, oświetlenie matrycowe LED oraz 22-calowe koła.

Na pokładzie każdego egzemplarza znajdzie się również czterostrefowa klimatyzacja, system grający wysokiej klasy oraz ekran dotykowy OLED o przekątnej 15,1 cala.

Standardowo Lotus Eletre będzie pięciomiejscowy, ale opcjonalnie można zdecydować się na zamontowanie z tyłu dwóch indywidualnych foteli.

Ceny Eletre S zaczynają się od 121 tys. euro (ok. 605 tys. zł). Wyposażenie obejmuje m.in aktywny tylny spojler, oświetlenie ambietne, przyciemniane szyby czy fotochromatyczne lusterka.

Natomiast ceny flagowej wersji, czyli Eletre R, zaczynają się do 151 tys. euro (755 tys. zł).

Do każdej wersji będzie można dobrać szereg opcjonalnych pakietów (Lotus Dynamic Handling Pack, Ceramic Brake Pack, Executive Seat Pack, Comfort Seat Pack, Carbon Fibre Pack, Extended Carbon Fibre Pack, Interior Carbon Fibre Pack).

Na początek Lotusa Eletre będzie można zamówić w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii i we Włoszech. Następne w kolejności są pozostałe rynki europejskie. Do Ameryki, Japonii i Chin elektryczny Lotus zawita dopiero dopiero na początku 2024 roku.

