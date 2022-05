Lexus UX po modernizacji. Nie zmienił się tylko... wygląd

Lexus udoskonalił swojego miejskiego crossovera

UX otrzyma nowy system multimedialny, który jest szybszy i bardziej intuicyjny w obsłudze, ma 8- lub 12,3-calowy ekran dotykowy, nawigację w chmurze i jest aktualizowany online

Nowa wersja wyposażenia F SPORT Design

Nowy lakier, dwukolorowe malowanie nadwozia i nowa tapicerka

Zmiany dotyczą zarówno hybrydowej wersji UX 250h, jak i benzynowej UX 200

Samochody będą dostępne latem 2022 roku





Lexus UX to wprowadzony w 2019 roku miejski crossover, który pełni rolę modelu otwierającego gamę marki. Stworzony na platformie GA-C samochód występuje w wersji benzynowej UX 200 oraz jako hybryda UX 250h. Dodatkowo, zelektryfikowana wersja może być opcjonalnie wyposażona w elektronicznie sterowany napęd na cztery koła E-Four, który nadaje modelowi cech rasowego SUV-a.

Od lata 2022 roku dostępny będzie odświeżony Lexus UX, który otrzyma zupełnie nowy system multimedialny oraz usługi łączności, większy będzie wybór lakierów i tapicerek oraz pojawi się zupełnie nową wersję wyposażenia F SPORT Design.

Nowe multimedia w Lexusie UX

Lexus UX będzie teraz dostępny z zupełnie nowym systemem multimedialnym, który pracuje szybciej, ma być bardziej intuicyjny i funkcjonalny. Ekran dotykowy zastąpi dotychczas stosowane rozwiązanie z touchpadem. W wersjach Elegance, Business i F SPORT Design zastosowany będzie wyświetlacz 8-calowy, a w wersjach Prestige, F SPORT i Omotenashi standardem będzie 12,3-calowy ekran.

Nowe wyświetlacze zostały przysunięte do kierowcy o 14,3 cm, dzięki czemu można do nich sięgnąć ręką. Obraz na ekranie jest wyraźniejszy, a w wersji 12,3-calowej jest w jakości HD. Znacząco zwiększona moc obliczeniowa sprawiła, że system działa szybciej.

Standardem jest nawigacja w chmurze, która na bieżąco przekazuje informacje o ruchu drogowym i korkach. Samochód ma łączność z internetem, więc jest w stanie uzyskać informacje np. o cenach na stacjach paliw, jeśli są dostępne. Wersja z 12,3-calowym ekranem ma wbudowany moduł nawigacji, który w razie przerwania łączności internetowej, będzie nadal pokazywał trasę, korzystając z pobranych wcześniej danych.

Lexus UX będzie wyposażony w nowego asystenta głosowego Lexus Concierge, wywoływanego komendą "Hey Lexus". Przy pomocy instrukcji głosowych można wykonywać połączenia telefoniczne, sterować systemem audio i klimatyzacją czy przeszukiwać internet. Lexus Concierge został zaprogramowany tak, by rozumieć naturalną mowę, a także rozpoznać komendy mimo hałasów w tle. System jest w stanie rozróżnić, czy mówi do niego kierowca czy pasażer.

Samochód łączy się bezprzewodowo ze smartfonem przy pomocy Apple CarPlay oraz niestety tylko przewodowo za pośrednictwem Android Auto. W standardzie jest też moduł DCM pojazdu z kartą SIM, przy pomocy którego przeprowadzane są automatyczne aktualizacje oprogramowania systemu multimedialnego przez internet, bez konieczności wizyty w serwisie. Lexus UX jest wyposażony w jeden port USB-A w konsoli centralnej oraz dwa porty USB-C. System multimedialny jest w stanie zapamiętać preferencje ustawień do trzech użytkowników.

Lexus UX otrzymał przeprojektowaną konsolę środkową. W miejscu dotychczasowego touchapda umieszczono przyciski do sterowania ogrzewaniem foteli lub, jeśli auto nie jest w nie wyposażone, przestrzeń do przechowywania drobiazgów. Konsola przed panelem do obsługi klimatyzacji ma także podświetlaną półkę, która pomieści smartfona o znacznych rozmiarach.

Przy pomocy aplikacji Lexus Link można sterować zdalnie wybranymi funkcjami auta, w tym otwieraniem i zamykaniem drzwi, a także systemem klimatyzacji, by schłodzić lub ogrzać wnętrze przed podróżą.

Standardem jest system audio z sześcioma głośnikami, wersje Prestige i F SPORT mają system audio z 10 głośnikami, a najwyższa wersja Omotenashi wyposażona jest w system audio Premium Mark Levinson® z 13 głośnikami.

Nowa wersja F SPORT Design

F SPORT Design to nowa wersja wyposażenia Lexusa UX. Auto otrzyma charakterystyczny dla linii F SPORT czarny grill ze wzorem kratki w kształcie litery L i chromowanym wykończeniem dolnej części. Ten sam wzór zastosowano w okolicy świateł przeciwmgielnych w przednim zderzaku, a wnęki również wykończono chromem. Tylny zderzak ma stylistykę znaną z linii F SPORT, a tylny spojler oraz listwy wokół kloszy lamp są czarne. Auto porusza się na 18-calowych felgach aluminiowych o 10 ramionach, które pokryto ciemnym metalicznym lakierem.

W standardzie wersji F SPORT Design znajdziemy tapicerkę ze skóry syntetycznej, podgrzewane przednie fotele oraz kierownicę, dwustrefową klimatyzację automatyczną, kamerę cofania, automatyczne wycieraczki, reflektory LED z automatycznymi światłami drogowymi, chromowane relingi dachowe, czarne nakładki na błotniki oraz liczne oznaczenia "F", charakterystyczne dla usportowionych wersji aut Lexusa.

Ponadto, auto wyposażono w ładowarkę indukcyjną oraz elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika, a także system monitorujący "martwe pole" w lusterkach (BSM) oraz system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTAB), który pomaga uniknąć kolizji przy wyjeżdżaniu z prostopadłych miejsc parkingowych.

Lexus UX F SPORT

Lexus UX w wersji F SPORT otrzyma w standardzie adaptacyjne zawieszenie o zmiennej charakterystyce (AVS), a także grubsze drążki stabilizatora z przodu i z tyłu. System AVS został tak zestrojony, że płynnie zwiększa siłę tłumienia, gdy wymagają tego warunki na drodze. Tym samym, auto zachowuje się przez cały czas przewidywalnie. Dostrojenie systemu pozwoliło także na zredukowanie nadmiernych wibracji.

Zmianom poddano także układ kierowniczy. Górrna część mocowania przekładni kierowniczej zyskała nowe, sztywne połączenie z zawieszeniem. Ponadto, siła tłumienia amortyzatorów została dostrojona.

Sztywność nadwozia

Zmiany, jakim został poddany Lexus UX w 2022 roku, miały też na celu dalsze zwiększenie sztywności nadwozia za sprawą zastosowania nowych spawów dolnej krawędzi podłużnicy oraz w dolnej części tylnego panelu, a także sztywnych, stalowych wzmocnień tylnych drzwi.

Nowe lakiery

Sonic Platinum dołącza do palety kolorów oferowanych w modelu UX. To lakier wykonany z zastosowaniem zaawansowanej technologii Lexusa, która pozwala na położenie skompresowanej warstwy lakieru o grubości zaledwie kilku mikronów.

Nowy Lexus UX oferuje także większą liczbę dwukolorowych kompozycji nadwozia. W wersjach F SPORT oraz F SPORT Design można połączyć aż sześć lakierów z czarnym, kontrastującym dachem.

Do wszystkich wersji wyposażenia poza F SPORT można zamówić nową kolorystykę wnętrza Hazel, która dostępna jest z tapicerką z tkaniny, ze skóry syntetycznej oraz ze skóry naturalnej. Perforowana tapicerka skórzana ma nowe przeszycie Kagome inspirowane tradycyjnym japońskim splotem koszykowym, a tapicerka ze skóry syntetycznej zyskała nowy efekt plisowania Sashiko.

Lexus Safety System +

Nowy Lexus UX posiada pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + z udoskonalonym systemem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z asystentem skrętu na skrzyżowaniu (ITA), który pomaga w bezpiecznym wykonaniu manewru, a także z funkcją wspomagania kierownicy w razie ryzyka zderzenia (Emergency Steering Assist), która pomaga ominąć przeszkodę bez opuszczania swojego pasa ruchu.

Aktywny tempomat zyskał funkcję redukcji prędkości w zakręcie, by dostosować prędkość do toru jazdy.

Układy napędowe

Lexus UX występuje w dwóch sprawdzonych wersjach napędowych. UX 250h korzysta z czwartej generacji wydajnego napędu hybrydowego Lexusa, a system z dwulitrowym silnikiem generuje łącznie 184 KM (135 kW) mocy.

Benzynowy UX 200 wykorzystuje ten sam silnik spalinowy co wersja hybrydowa. Jego moc wzrosła do 173 KM, a maksymalny moment obrotowy dostępny jest w szerszym zakresie.

