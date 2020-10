Lexus UX Black Line. Nowa edycja specjalna

​Lexus rozszerza serię limitowanych modeli Black Line Special Edition. Teraz dołącza do niej miejski crossover UX. Auto zyskuje jedyne w swoim rodzaju wykończenie, szerokie wyposażenie w standardzie, a jego właściciel otrzymuje specjalny prezent.

Zdjęcie Lexus UX Black Line /

Limitowany Lexus UX jest dostępny w jednym z trzech kolorów - białym Eminent White Pearl, czarnym Caviar i zupełnie nowym, niebieskim Grecian Water. Istotnymi dodatkami są nadkola w barwie nadwozia, czarne wykończenie atrapy chłodnicy, lusterek oraz relingów dachowych i przyciemniane lampy. Pracę stylistów zwieńczają 18-calowe felgi pomalowane na czarno.

Unikalny charakter nowego crossovera Lexusa dostrzeżemy również we wnętrzu. Tutaj istotnymi smaczkami są niebieskie pasy bezpieczeństwa i wstawki w fotelach. Do samochodu dołączane są również dywaniki i pokrowiec na kluczyk z akcentami w tej samej barwie. Warto też zwrócić uwagę na wyposażenie samochodu. W standardzie Lexus UX Black Line Special Edition otrzymuje podgrzewaną kierownicę, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów, elektryczną klapę bagażnika reagującą na ruch stopą czy asystenta parkowania.

Zdjęcie Lexus UX Black Line /

Pięć modeli w specjalnej wersji



Podobnie jak inne Lexusy Black Line Special Edition, do limitowanego modelu UX Lexus dołącza zestaw dwóch walizek opracowanych we współpracy z firmą Zero Halliburton. Przedmioty zwracają uwagę czarną kolorystyką, chromowanym logo z napisem Zero Halliburton for Lexus i podszewką o wzorze nawiązującym do stylistyki atrap chłodnic samochodów japońskiego producenta. Na amerykański rynek trafi tylko 1 000 Lexusów UX w tej specjalnej wersji. Wszystkie będą dysponowały napędem hybrydowym oznaczonym symbolem 250h, a do salonów wjadą wiosną 2021 roku.

Zdjęcie Lexus UX Black Line /

Kompaktowy UX jest już piątym samochodem z serii Black Line Special Edition pokazanym przez amerykański oddział Lexusa w tym roku. Klienci marki w Stanach Zjednoczonych mogą zdecydować się również na SUV-a NX lub RX, limuzynę ES czy coupé RC. Wszystkie modele otrzymują specjalne wykończenie i są dostępne wyłącznie w limitowanej liczbie. A ich standardowe wyposażenie było dobrane na podstawie najczęstszych życzeń dilerów i klientów.