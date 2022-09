Lexus RX nowej generacji już w przedsprzedaży. Znamy ceny

Spis treści: 01 Lexus RX - bogate wyposażenie w standardzie

02 Lexus RX - sześć wersji wyposażenia

03 Lexus RX - luksus lub sport

04 Lexus RX - ceny i silniki

Najnowszy Lexus RX oferuje wiele możliwości personalizacji, dzięki którym każdy znajdzie konfigurację odpowiadającą jego wymaganiom. Ale tanio nie będzie.

Lexus RX - bogate wyposażenie w standardzie

Pomyślicie sobie - drogo. Ale co dostajemy w zamian? Już w podstawowej wersji wyposażenia Elegance Lexus RX posiada trzystrefową klimatyzację, wielofunkcyjny kluczyk, system multimedialny z 14-calowym ekranem dotykowym, nawigację przechowującą dane w chmurze, obsługę głosową, bezprzewodowy Apple CarPlay (Android Auto po kablu) oraz podgrzewane i sterowane w 8. kierunkach fotele.

W zakresie bezpieczeństwa każdy Lexus RX oferuje system ostrzegania przed zderzeniem, który wykrywa także pieszych i rowerzystów oraz motocyklistów. Ponadto kierowca otrzymuje układ utrzymania na pasie ruchu z korektą toru jazdy, rozpoznawanie znaków i aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości.

Reklama

Lexus RX 2022 1 / 15 Lexus RX Źródło: materiały prasowe udostępnij

Lexus RX - sześć wersji wyposażenia

Powyżej wspomnianej wersji Elegance mamy wersję Prestige. Zawiera ona dodatkowo 21-calowe felgi, podgrzewaną kierownicę, bezprzewodową ładowarkę telefonu, reflektory full-LED oraz oświetlenie Ambiente. W tej wersji dostępny jest także opcjonalny szklany dach.

Zdjęcie Lexus RX / materiały prasowe

Fotele wersji Prestige są wentylowane i mają pamięć ustawień, a bagażnik możemy otworzyć ruchem stopy pod zderzakiem. Pod względem bezpieczeństwa wersja Prestige oferuje dodatkowo czujniki parkowania z systemem automatycznego zatrzymania, monitorowanie martwego pola, ostrzeżenie przed otwarciem drzwi przed innym pojazdem oraz monitorowanie ruchu poprzecznego podczas cofania.

Wersję Prestige po dopłacie 15 tys. zł możemy wzbogacić o pakiet Technology. W zamian dostaniemy 10-calowy wyświetlacz HUD (na szybie), kamerę 360 stopni, asystenta wyprzedzania na drodze szybkiego ruchu oraz system monitorujący ruch poprzeczny przed pojazdem.

Lexus RX - luksus lub sport

Dalej mamy do dyspozycji najwyższą wersję wyposażenia Omotenashi. Poznamy ją po złożonych z trzech soczewek reflektorach adaptacyjnych BladeScan. Przednie fotele mają tu 10-kierunkową regulację, a skrajne miejsca tylnej kanapy są podgrzewane i wentylowane. Wersja Omotenashi to także złożony z 21 głośników system audio Mark Levinson.

Lexus RX występuje w dwóch usportowionych wersjach. Ich wyznacznikiem są czarne relingi, lusterka oraz grill. Przeprojektowano także przedni zderzak, a obie te wersje wyposażono w dedykowane 21-calowe felgi. W wydaniu F Sport Edition mamy w standardzie aktywne zawieszenie, skrętną tylną oś oraz adaptacyjne reflektory.

Zdjęcie Lexus RX 500h / materiały prasowe

Wersja F Sport oferuje ponadto m.in. wentylowane tylne fotele, kamerę 360 stopni, nagłośnienie Mark Levinson i cyfrowe lusterko wsteczne. Do tej wersji możemy zamówić dwuczęściowy szklany dach.

Lexus RX - ceny i silniki

Lexus RX występuje w trzech wersjach napędowych, wszystkie to układy hybrydowe z napędem 4x4. Podstawowy silnik to 350h - ma 350 KM, rozpędza RX-a do 100 km/h w 7,9 sekundy, a deklarowane średnie zużycie paliwa ma wynosić ok 6,3-6,6 l/100 km. W zależności od wersji wyposażenia napęd ten to wydatek od 352 900 do 427 900 zł.

Zdjęcie Silnik Lexusa RX 450h+ / materiały prasowe

Drugi układ napędowy to hybryda typu plug-in 450h+. Moc systemowa wynosi 309 KM, RX 450h+ rozpędza się do "setki" w 6,5 sekundy i ma zużywać średnio 1 litr paliwa na 100 km. Oba powyższe układy opierają się o silnik spalinowy o pojemności 2,5 l. Lexus RX 450h+ kosztuje od 402 900 do 477 900 zł.

Dla wersji F Sport i F Sport Edition zarezerwowano klasyczny, hybrydowy układ napędowy. Lexus RX 500h ma silnik 2,4 l z turbodoładowaniem oraz silnik elektryczny, a jego baterii nie można ładować z gniazdka. Moc systemowa to 371 KM. W odróżnieniu od poprzednich wersji mamy tu 6-stopniową automatyczną skrzynię biegów, nie zaś bezstopniową przekładnię e-CVT. Lexus RX 500h ma osiągać 100 km/h w 6,2 sekundy i średnio spalać 8-8,3 l/100 km. Jego ceny to 470 900 za F Sport Design lub 490 900 za wersję F Sport.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Moto Flesz - odcinek 53. Świetna sprzedaż ID. Buzz, jaka będzie Tesla Semi? INTERIA.PL