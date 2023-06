Reklama

Zdjęcie Lexus wprowadza do gamy kolejnego crossovera. To model LBX / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Plan był prosty: skoro zdecydowaliśmy się zakończyć produkcję benzynowego - niehybrydowego UX-a i mamy już platformę GA-B, na której zbudowaliśmy Yarisa Cross, to zróbmy nowy, najmniejszy i najtańszy model w gamie. Efektem tego planu jest ten zupełnie nowy samochód:

Oto Lexus LBX

Nazwa LBX to skrót od Lexus Breakthrough Crossover, czyli po naszemu przełomowy crossover Lexusa. Jego przełomowość polega na tym, że jest całkiem niewielki i jak na taki mały samochód - całkiem drogi.



Lexus LBX - wymiary

LBX ma niecałe 4,2 metra długości - dokładnie tyle samo co Audi Q2. Szerokość jego nadwozia to 176 cm, a wysokość - 155 cm. Jest więc niewielkim, miejskim crossoverem segmentu B. Dla porządku dodam jeszcze rozstaw osi - to dokładnie 2580 mm. O 20 mm więcej niż w Yarisie Cross.

Zdjęcie Lexus LBX ma co najwyzej 18-calowe obręcze / materiały prasowe

Lexus LBX - design

Stylistycznie, w porównaniu z modelami UX, czy NX, LBX wyróżnia się przeprojektowaną osłoną chłodnicy i odwróconą literą L w reflektorach. Z boku przyciąga uwagę nadmuchanymi nadkolami, a z tyłu - atrakcyjną belką świetlną rozciągniętą od lewej do prawej strony (albo odwrotnie).

Zdjęcie Lexus LBX opcjonalnie może mieć dwutonowe malowanie karoserii / materiały prasowe

Najmniejszy crossover Lexusa - wnętrze

W środku mały LBX nie wygląda ani jak Yaris Cross, ani jak żaden Lexus. Producent zapewnia, że mimo niewielkich gabarytów, auto czerpie garściami z większych, luksusowych modeli w gamie. Najlepszym dowodem na to jest opcja Bespoke Build, dostępna dotąd jedynie we flagowym LS-ie. To rozwiązanie, dzięki któremu można dowolnie dobierać kolor pasów bezpieczeństwa, wzorów haftu tapicerki, kolorów przeszyć czy zdobień na elementach wyposażenia.

Zdjęcie Wersje wykończenia różnicuje m.in. kolor tapicerki / materiały prasowe

Ci, którzy nie będą czuli potrzeby aż tak bardzo indywidualizować swojego auta, mogą wybrać jedną z czterech Atmosfer - bo tak nazywa się wariacje modelowe, oparte o drugą od dołu wersję wyposażenia. Bo w zasadzie wersje są dwie - podstawowa, z ceną, która ma przyciągnąć klientów do salonu i wyższa, na której oparto cztery odmiany wykończenia (atmosfery): Elegant, RelaX, Emotion i Cool.

Tym co zwraca uwagę na pierwszy rzut oka, jest nietypowa lokalizacja ekranu systemu multimediów. Zamiast na szczycie deski rozdzielczej, zamontowano go poniżej. Podobno wyświetlacz przezierny HUD i ekran za kierownicą dostarczają kierowcy wszystkich potrzebnych informacji, a takie umiejscowienie ekranu systemu multimedialnego poprawia wrażenie przestronności w kabinie. Kabinie, która jak na auto tego segmentu jest naprawdę porządnie wykończona i przyjemna dla oka.

Zdjęcie Jak na ten segment, LBX zaskakuje znakomitą widocznością / materiały prasowe

Jak to w crossoverze segmentu B, na tylnej kanapie LBX-a nie ma co liczyć na luksusy. Dwojgu pasażerów będzie w sam raz, jeśli przyjdzie im podróżować na krótkim dystansie. Ale sam Lexus nie ukrywa, że to raczej auto dla par.

Bagażnik ma 332 litry pojemności, więc na weekendowy wypad będzie w sam raz, ale na większą wyprawę trzeba będzie złożyć tylną kanapę.

Zdjęcie Bagażnik LBX-a ma 332 litry pojemności / materiały prasowe

Co Lexus LBX ma pod maską?

Tu wyboru nie będzie. Lexus przewidział jedną wersję napędową - hybrydę piątej generacji, której podstawą jest 1,5-litrowa jednostka benzynowa. Cały układ ma 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego. Opcjonalnie można wybrać wersję z napędem na cztery koła. Wówczas tylnych kół wpada 13,6 koni mechanicznych z dodatkowego silnika, zamontowanego przy tylnej osi. Oczywiście działają one tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zwykle LBX pozostaje przednionapędowy.

W kwestii osiągów producent wciąż jest bardzo tajemniczy. Dziś wiadomo, że auto rozpędza się do 100 km/h w 9,2 s. Na dane o prędkości maksymalnej czy zużyciu paliwa musimy jeszcze poczekać.



Zdjęcie Mimo niewielkich rozmiarów LBX chce imponować jakością wykończenia kojarzoną z modelami z wyższych segmentów / materiały prasowe

Lexus LBX - cena i dostępność

Na dziś plan jest taki, że pierwsze auta trafią do Polski pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Cena? Oficjalnie nieznana, ale podobno z wersją bazową importer celuje w okolice 150 tys. zł. Za "atmosfery" trzeba będzie dopłacić jeszcze ze 20, a może nawet 30 tysięcy. Ile dokładnie - przekonamy się bliżej rynkowego debiutu auta.

A o co chodzi z tym kolanem? O tym opowiadam w materiale wideo:

Adam Majcherek