Lexus IS na pierwszym, bardzo tajemniczym, zdjęciu

Już za tydzień zobaczymy czwartą generację modelu IS. Póki co możemy na jej temat jedynie snuć domysły.

Zdjęcie Lexus IS / Nowe samochody Nowy IS, usportowiony LS F i inne nowości Lexusa

Oficjalna premiera nowego Lexusa IS odbędzie się 9 czerwca. Aby podgrzać atmosferę przed tym wydarzeniem, japoński producent opublikował zdjęcie, na którym widać jedynie zarys tylnych świateł. My jednak nieco rozjaśniliśmy ten obrazek, dzięki czemu można zobaczyć także ogólny zarys tyłu nowego modelu (oryginalne zdjęcie poniżej).

Wywnioskować z niego możemy, że nowy IS będzie miał reflektory w kształcie zbliżonym do trójkątnego, połączonych pasem świetlnym, podobnie jak w modelu UX. Daje się także zauważyć zarys dyfuzora w dolnej części zderzaka, co sugeruje, że auto będzie miało zadziorną, sportową stylistykę. Trudno jednak powiedzieć, czy będzie to wariacja na temat większych sedanów - ESa i LSa - czy może Lexus zdecyduje się na zupełnie nowy projekt.

Sporą tajemnicą pozostaje architektura, na której oparty będzie nowy model. Jego większy brat ES korzysta z platformy modułowej dla aut z napędem na przód, ale IS zawsze był autem o zacięciu sportowym (skrót rozwija się jako Intelligent Sport), więc powinien pozostać przy napędzie na tył, a to oznacza platformę stosowaną we flagowych modelach LS i LC.

Pod maską znajdziemy oczywiście któryś z hybrydowych napędów (z pewnością ten oparty o jednostkę 2,5 l o mocy 218 KM), ale pojawiły się także plotki na temat wersji usportowionej, mającej otrzymać doładowaną jednostkę 3,5 l o mocy 422 KM.