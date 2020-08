Kia Sorento PHEV oficjalnie zaprezentowana

Na szczycie gamy największego SUV-a Kii w Europie, znajdzie się odmiana hybrydowa z możliwością ładowania z gniazdka.

Zdjęcie Kia Sorento PHEV / Motorynek Nowa Kia Sorento wchodzi do sprzedaży

Sorento czwartej generacji zostało skonstruowane na nowej platformie, która zapewnia między innymi miejsce na dodatkowe elementy hybrydowego zespołu napędowego typu plug-in. Ponadto, dzięki nowej platformie Sorento Plug-in Hybrid oferuje zarówno obszerny bagażnik, jak i siedem miejsc siedzących - podobnie, jak pozostałe wersje silnikowe w gamie flagowego SUV-a marki Kia.

Sorento Plug-in Hybrid to nie tylko wersja o najniższej emisji dwutlenku węgla w gamie Sorento, ale także najmocniejsza. Sercem hybrydowego zespołu napędowego jest benzynowy, turbodoładowany, 1,6-litrowy silnik T-GDi , który generuje maksymalną moc wynoszącą 180 KM i maksymalny moment obrotowy o wartości 265 Nm. Spalinową jednostkę napędową wspiera silnik elektryczny o mocy 91 KM i maksymalnym momencie 304 Nm, który czerpie energię z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 13,8 kWh. Moc zespołu napędowego Sorento Plug-in Hybrid wynosi 265 KM, a maksymalny moment obrotowy - 350 Nm.

Moment obrotowy jest przekazywany na cztery koła za pośrednictwem sześciostopniowej przekładni automatycznej. Umożliwia ona równoległe przenoszenie momentu obrotowego spalinowej jednostki napędowej i silnika elektrycznego, przy minimalnych stratach energii. Dzięki temu reakcja zespołu napędowego na przyspieszenie przy dowolnej prędkości jest natychmiastowa, a dostęp przy wyższych prędkościach do mocy zgromadzonej w akumulatorze - bezpośredni.

Zdjęcie Kia Sorento PHEV /

Szereg innowacji technologicznych zastosowanych w układzie napędowym Sorento Plug-in Hybrid sprawia, że jest ono najbardziej zaawansowanym i wydajnym samochodem tego typu w historii marki Kia. W modelu tym po raz pierwszy zastosowano niezależny układ chłodzenia cieczą wysokonapięciowego akumulatora, który zapewnia optymalne zarządzanie jego temperaturą oraz wydajność. W wirniku silnika elektrycznego zastosowano nowy dwustopniowy proces laminowania, co zmniejsza hałas i wibracje.

Spalinowa jednostka napędowa jest wyposażona w najnowsze innowacje zastosowane w silnikach z rodziny Smartstream, w tym w układ zmiennego w sposób ciągły czasu otwarcia i zamknięcia zaworów dolotowych (Continuously Variable Valve Duration), który steruje ich pracą w zależności od obciążenia silnika. Umożliwia mu to pracę w różnych cyklach spalania, co wpływa na poprawę jego osiągów i na obniżenie zużycia paliwa.

Zdjęcie Kia Sorento PHEV /

Dwie subtelne różnice, które z wyglądu odróżniają Sorento Plug-in Hybrid od pozostałych wersji, to oznaczenie "eco plug-in" i port ładowania z tyłu na błotniku. Z kolei we wnętrzu z wyjątkiem nowej grafiki 12,3-calowego, cyfrowego zestawu wskaźników, która umożliwia kontrolę pracy hybrydowego zespołu napędowego typu plug-in, wnętrze Sorento również pozostało niezmienione. Zestaw wskaźników zapewnia możliwość sprawdzenia stanu naładowania akumulatora i przepływu energii elektrycznej oraz obserwowanie pracy układu napędowego. System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 10,25 cala również oferuje nowe funkcje, np. lokalizację punktów ładowania.



Nowe Sorento w wersji hybrydowej typu plug-in, z przeznaczeniem na rynki europejskie, będzie produkowane w zakładzie Kia Hwasung w Korei. Sprzedaż w Polsce rozpocznie się na początku 2021 roku. Sorento Plug-in Hybrid, jak każdy model sprzedawany w Europie, będzie standardowo objęte siedmioletnią gwarancją marki Kia lub do przebiegu 150 000 kilometrów, która obejmuje zarówno akumulator, jak i silnik elektryczny.