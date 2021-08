Kampery Ford Transit Nugget w wersjach Active i Trail

Kampery Nugget Active i Trail zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających klientach Forda, korzystających z samochodów kempingowych. Modele cechują się odnowionym, oryginalnym wyglądem, bogatszym wyposażeniem wnętrza i materiałami oraz wyższymi możliwościami jazdy poza utartymi szlakami.

Kampery będą oferowane w wersjach Nugget i Nugget Plus z długim rozstawem osi, z uchylnym dachem jako wyposażeniem standardowym. Active i Trail zadebiutują na targach Caravan Salon 2021 w Düsseldorfie, które trwają od 27 sierpnia do 5 września.

Reklama

Ford i specjalizująca się w produkcji kamperów Westfalia potroiły do roku 2022 tempo produkcji modelu Nugget, aby zaspokoić popyt na szybko rozwijającym się rynku. Wersje Nugget Active i Trail będzie można zamówić u europejskich dealerów Forda pod koniec roku.

Cechy szczególne Forda Nugget Active to ciemne okładziny wokół zderzaków, boków nadwozia i lusterek, które chronią karoserię przed otarciami spowodowanymi jazdą po bezdrożach i nadają jej stylowy wygląd, typowy dla SUV-ów. Dopełnieniem są specjalne, 17-calowe felgi Active-exclusive i charakterystyczna siatkowa osłona chłodnicy. Dostępna w standardzie markiza o długości 2,6 m gwarantuje dodatkową ochronę i cień na zewnątrz pojazdu.

Zdjęcie Ford Transit Nugget Active /

Nowa podłoga Nugget Active, wykonana z jasnego drewna w stylu pokładu jachtowego, dodaje przestrzeni światła i luksusowego charakteru, a jednocześnie jest odporna na uszkodzenia i łatwa w czyszczeniu. Satynowe elementy wyposażenia, czarne blaty i aluminiowe listwy podkreślają elegancki i nowoczesny styl, uzupełniony przez częściowo skórzane fotele z tłoczonym emblematem Active. Modulowane oświetlenie LED pozwala na zmianę temperatury i jasności świateł wnętrza w zależności od nastroju.

Dla odmiany, wygląd Nuggeta Trail zdominował czarny, matowy grill z napisem FORD, znany z Forda Raptora. Wykończone w kolorze czarnym zderzaki, boki nadwozia i nadkola dodają surowości sylwetce samochodu i zapewniają lepszą ochronę przed otarciami, również podczas załadunku i rozładunku. Rzucające się w oczy emblematy Trail i 16-calowe felgi są dopełnieniem surowego stylu.

Zdjęcie Ford Transit Nugget Trail /

Oryginalna stylistyka przejawia się również w projekcie części mieszkalnej: wszystkie Nuggety Trail zostały standardowo wyposażone w obrotowe przednie fotele i tylną kanapę pokryte wytrzymałą, czarną skórą, natomiast stół do jadalni wykonano w ciemniejszym odcieniu, który kontrastuje z białymi szafkami kuchennymi, szafą i podłogą z naturalnego drewna.

Obie nowe wersje Nuggeta doposażono, aby zapewnić pasażerom większy luksus podczas pobytu poza domem, również w chłodniejsze dni. Po raz pierwszy w tym segmencie pojawi się funkcja, która zwiększy komfort zimą i w chłodne noce: tylna kanapa może być podgrzewana, a opcjonalny system działa również wtedy, gdy po rozłożeniu kanapa tworzy wygodne, podwójne łóżko.

Zdjęcie Ford Transit Nugget Active /

Samoczynnie składany, uchylny dach z oknami wpuszcza do wnętrza dużo naturalnego światła i zapewnia wentylację przestrzeni mieszkalnej. Odporne na warunki atmosferyczne boki dachu są standardowo wykończone w kolorze szarym, ale jako opcja dostępne są kolory czerwony lub niebieski, które uzupełniają gamę lakierów nadwozia.

Zarówno Nugget Active jak i Trail wyposażone są w nowy kolorowy panel sterowania z ekranem dotykowym, zamontowany na tylnej szafie. Umożliwia on klientom łatwe zarządzanie przyłączem elektrycznym, ogrzewaniem i oświetleniem, a także kontrolę stanu naładowania akumulatorów oraz poziomu świeżej i zużytej wody. Panel steruje również dostarczanym w standardzie bojlerem, który zapewnia ciepłą wodę w kuchni i dla zewnętrznego prysznica.

Zdjęcie Ford Transit Nugget Trail /

Fordy Nuggety Active i Trail napędza dwulitrowy silnik wysokoprężny EcoBlue. Nugget Trail korzysta z sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów i dostępnego w standardzie mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu (mLSD), gwarantującego pewną jazdę na nawierzchniach o niskiej przyczepności, takich jak mokra trawa, piasek, żwir czy lód. Użytkownicy modelu Nugget Active mają do wyboru sześciostopniową automatyczną lub sześciostopniową manualną skrzynię biegów, mogą także do manualnej przekładni dobrać do kompletu mLSD.

Ford wyposażył wszystkie wersje Nuggeta w pakiet systemów wspomagających kierowcę, m.in. tempomat adaptacyjny, kamerę cofania oraz system monitorowania ruchu poprzecznego Cross Traffic Alert, zwiększający bezpieczeństwo podczas wyjeżdżania tyłem z miejsc parkingowych lub bocznych dróg.

W ubiegłym roku Transit Custom, na którym bazuje Nugget, otrzymał od Euro NCAP, Srebrną Nagrodę za systemy bezpieczeństwa czynnego. W szczególności wyróżniono opcjonalny system aktywnego wspomagania hamowania z funkcją wykrywania pieszych.