Jeep zaprezentował nowe edycje swoich zelektryfikowanych modeli

W trakcie międzynarodowego salonu samochodowego w Detroit, Jeep zaprezentował światu dwie nowe wersje swoich zelektryfikowanych modeli. Jednym z nich był model Grand Cherokee 4xe 30th Anniversary - najbardziej zaawansowany technologicznie Grand Cherokee w historii amerykańskiego producenta.

Jeep świętuje 30 lat Grand Cherokee’a

Jeep Grand Cherokee 4xe piątej generacji to pierwszy Grand Cherokee oferujący wersję hybrydową typu Plug-in. Jubileuszowa odmiana upamiętnia rozwój SUV-a w ciągu ostatnich trzech dekad, kiedy to po raz pierwszy pojawił się na scenie.

Kiedy pierwszy Jeep Grand Cherokee zadebiutował w 1992 roku, w niezwykle efektowny sposób, przebijając się przez szklaną ścianę Centrum Kongresowego Cobo Hall, dosłownie roztrzaskał oczekiwania, definiując na nowo, czym może być SUV klasy premium. 30 lat później, z ponad 7 milionami sprzedanych samochodów Grand Cherokee, najczęściej nagradzany SUV w historii, wciąż przełamuje schematy, dzięki zelektryfikowanemu modelowi Plug-in-hybrid 4xe. Jim Morrison - dyrektor marki Jeep w Ameryce Północnej

Specjalna, rocznicowa edycja tego modelu charakteryzuje się licznymi modyfikacjami nadwozia. Wśród nich warto wymienić m.in. zmieniony przedni pas ozdobiony niebieskimi hakami holowniczymi, nakładki progowe i nadkole w kolorze nadwozia, podwójny układ wydechowy, dwupanelowy panoramiczny dach, 20-calowe felgi w kolorze czarnym, a także specjalne oznaczenia wyjątkowej edycji.

We wnętrzu rocznicowy Grand Cherokee 4xe wyróżnia się m.in. czarnymi, skórzanymi oraz wentylowanymi fotelami Capri, dziewięciogłośnikowym system audio Alpine, systemem Uconnect 5 z 10,1-calowym ekranem dotykowym oraz nawigacją z grafiką 3D. Do innych funkcji oferowanych w standardzie należą: system automatycznego parkowania, system zapobiegający kolizjom Intersection Collision Assist, system bezkluczykowy, wycieraczki z czujnikiem deszczu, cyfrowe lusterko wsteczne i system kamer 360 stopni.

Zdjęcie Jeep Grand Cherokee 30th Anniversary / materiały prasowe

Wyjątkowa wersja hybrydowego Grand Cherokee’a będzie dostępna w sprzedaży przez ograniczony czas. Cena samego pakietu "30th Anniversary" została wyceniona na 4700 dolarów. Pierwsze zamówienia będą zbierane jeszcze w tym roku.

Inspirowany dziedzictwem Willysa

Także hybrydowy Jeep Wrangler 4xe otrzymał mocny "zastrzyk" do swojej zelektryfikowanej gamy. Mowa tu o odmianie inspirowanej dziedzictwem słynnego Willysa, która łączy nowoczesną technologię z modną w ostatnich latach nutą "stylu vintage".

Jeep Wrangler Willys 4xe wyposażony jest w standardzie w m.in. reflektory i światła przeciwmgielne LED, 9-głośnikowy system audio premium Alpine, tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, osłony progów, czarny grill i 17-calowe, malowane na czarno felgi z oponami terenowymi.

Zdjęcie Jeep Wrangler Willys 4xe / materiały prasowe

Nadwozie pojazdu zostało odpowiednio oznaczone licznymi naklejkami, w charakterystycznym dla zelektryfikowanych modeli Jeepa kolorze Electric Blue. Ten sam kolor został również użyty do zaakcentowania przednich i tylnych haków holowniczych Willysa, emblematu Jeepa i emblematu "Trail Rated".

Willys 4xe może zostać także wyposażony w opcjonalny pakiet "Sun and Screen", w skład którego wchodzi dach Sky One-Touch oraz system nawigacji Uconnect 4C NAV z 8,4-calowym ekranem dotykowym.

Wrangler Willys 4xe trafi do amerykańskich salonów w cenie 55 590 dolarów. Oznacza to, że stanie się on podstawowym modelem hybrydowego Wranglera.

