Jeep Avenger w nowej wersji napędowej. Teraz z hybrydą i automatyczną skrzynią

Spis treści: 01 Debiutuje Jeep Avenger e-Hybrid

02 Teraz z hybrydą i automatyczną skrzynią

03 Jeep Avenger e-Hybrid. Nowe funkcje i lepsze wyposażenie

04 Jeep Avenger e-Hybrid. Kiedy w Polsce?

Debiutuje Jeep Avenger e-Hybrid

W pierwszej kolejności Jeep Avenger dał się nam poznać jako elektryczny mieszczuch, który miał zadawać szyku w wielkich miastach. Szybko okazało się jednak, że bateryjna wersja - głównie z uwagi na wysoką cenę - nie będzie bestsellerem. Tego samego nie można powiedzieć o wersji spalinowej, wprowadzonej do oferty kilku europejskich krajów. Tańszy o niemal połowę "benzyniak" sprzedaje się o niebo lepiej, mimo faktu, że nie był nigdy dostępny z automatyczną skrzynią biegów. Na szczęście ten problem został właśnie rozwiązany.

Reklama

Jeep Avenger e-Hybrid 1 / 7 Jeep Avenger e-Hybrid Źródło: materiały prasowe Autor: Jeep

Teraz z hybrydą i automatyczną skrzynią

Nowy Jeep Avenger e-Hybrid występuje z 6-biegową przekładnią dwusprzęgłową (e-DCS6), z którą zintegrowano silnik elektryczny (48V), będący dodatkowym wsparciem dla 3-cylindrowej, benzynowej jednostki 1.2T. Spalinowy silnik, tak jak w przypadku "zwykłego" Avengera, dysponuje mocą 100 KM i 205 Nm, jednak układ miękkiej hybrydy zapewnia dodatkową moc (+28 KM i 55 Nm).W efekcie sprint od 0 do 100 km/h jest kwestią 11 sekund. Moc systemowa wynosi 128 KM.

Zastosowanie miękkiej hybrydy to przede wszystkim niższa emisja dwutlenku węgla (od 111 do 114 g/km), a na tym parametrze producentom zależy dziś bardziej, niż na lepszych osiągach. Silnik elektryczny zintegrowany z automatyczną skrzynią pozwala od czasu do czasu poruszać się w trybie bezemisyjnym z prędkością do 30 km/h i na dystansie do 1 km.

Zdjęcie Jeep Avenger e-Hybrid / Jeep

Jeep Avenger e-Hybrid. Nowe funkcje i lepsze wyposażenie

Nowy wariant e-Hybrid wyróżnia się emblematami na karoserii i w kabinie. Na pokładzie znalazły się także nowe opcje i funkcje tj. elektrycznie otwierany dach panoramiczny czy elektrycznie sterowany fotel z kierowcy z funkcją masażu pleców. Nowością w ofercie są także dwa pakiety usług online - Connect ONE oraz Connect PLUS. Pierwszy zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i wsparcie w awaryjnych sytuacjach na drodze. Drugi natomiast oferuje szeroką gamę usług online w nawigacji.

Zdjęcie Jeep Avenger e-Hybrid / Jeep

Jeep Avenger e-Hybrid. Kiedy w Polsce?

Zamówienia na nowego Jeepa Avenger e-Hybrid zostaną otwarte pod koniec listopada bieżącego roku. Polskie ceny hybrydowej odmiany nie zostały jeszcze ogłoszone przez importera