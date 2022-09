Jeden Yaris Cross GR Sport kosztuje tyle, co dwa zwykłe. Toyota podała ceny

Spis treści: 01 Toyota Yaris Cross GR Sport - wyróżniają ją detale

02 Toyota Yaris Cross GR Sport tylko jako hybryda

03 Toyota Yaris Cross GR Sport - wnętrze

04 Toyota Yaris Cross GR Sport - ceny

Toyota Yaris Cross w nowej odsłonie debiutuje w salonach. Co oferuje nowa wersja wyposażenia?

Toyota Yaris Cross GR Sport - wyróżniają ją detale

W przypadku Yarisa Cross, GR Sport oznacza najwyższą wersję wyposażenia. Samochód można rozpoznać po kilku detalach stylistycznych, z których najbardziej w oczy rzucają się 18-calowe felgi o wzorze zarezerwowanym dla wersji GR Sport.

Zdjęcie Toyota Yaris Cross GR Sport / materiały prasowe

Najwyższą wersję wyposażenia rozpoznamy także po progach z logo GR Sport oraz delikatnie zmienionym przednim grillu i tylnym zderzaku. Toyota Yaris Cross GR Sport ma również obniżone o 10 mm zawieszenie.

Toyota Yaris Cross GR Sport 1 / 16 Toyota Yaris Cross GR Sport Źródło: materiały prasowe udostępnij

Toyota Yaris Cross GR Sport tylko jako hybryda

Yaris Cross w wersji GR Sport dostępny jest tylko z jednym układem napędowym. Silnik spalinowy o pojemności 1,5 l, wspomagany przez silnik elektryczny generuje 116 KM mocy, a napęd przenoszony jest na przednie koła za pośrednictwem bezstopniowej skrzyni e-CVT. Sam silnik spalinowy ma 3 cylindry, 92 KM i 120 Nm.

Taki układ napędowy nie zapewnia oszałamiających osiągów. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 11,2 sekundy. Producent za to deklaruje, że średnie spalanie Yarisa Cross GR Sport będzie wynosiło 4,4 l/100 km.

Toyota Yaris Cross GR Sport - wnętrze

Także we wnętrzu auto zadbano o elementy wyróżniające usportowioną wersję. Kierowca znajdzie tu czerwone przeszycia, aplikacji o zarezerwowanym dla GR Sport wzorze Gun Metal, a także sportowe fotele obite zamszem.

Zdjęcie Toyota Yaris Cross GR Sport / materiały prasowe

Stylistyka to nie wszystko, a Yaris Cross GR Sport ma na pokładzie system Toyota Safety Sense 2.5, dwustrefową klimatyzację, bezprzewodową łączność z telefonem i nowy, 9-calowy ekran dotykowy połączony z nowym systemem Toyota Smart Connect.

Wzorem pozostałych wersji, Yaris Cross GR Sport może być wykończony w dwóch kolorach, jednak tylko ta wersja oferuje połączenie szarego lakieru i czarnego dachu.

Toyota Yaris Cross GR Sport - ceny

Toyota Yaris Cross GR Sport kosztuje 130 500 zł. Do tego możemy zamówić za 6500 zł pakiet VIP obejmujący m.in. wyświetlacz Head-Up, adaptacyjne światła matrycowe LED i bezdotykowo otwieraną klapę bagażnika. Koszt zakupu samej elektrycznej klapy bagażnika to 3000 zł, stopnie boczne to wydatek 2800 zł, tak jak bagażnik i box dachowy Thule. Dla porównania – zwykłą Toyotę Yaris można kupić za niespełna 70 tysięcy.

Pierwsze egzemplarze Yarisa Cross GR Sport trafią do klientów jeszcze w tym roku.

