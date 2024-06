MG najpierw ostrożnie wyszło do klientów indywidualnych z crossoverami ZS i HS, dokładając dla chętnych elektryczne MG4, ale teraz przypuściło atak na firmy, wprowadzając do oferty malucha segmentu B - model MG3 Hybrid+, który może stać się poważnym konkurentem Toyoty Yaris, Renault Clio czy Hyundaia i20.



Wymiary MG3 Hybrid+

MG3 Hybrid+ ma 4113 mm długości, jest więc o przeszło 17 cm dłuższe od Toyoty Yaris, ale nie ma co się spodziewać, że będzie znacznie przestronniejsze - rozstaw osi obu aut dzieli zaledwie 10 mm (Toyota - 2560, MG - 2570 mm). Rzut oka na widok z boku zdradza, gdzie podziała się różnica długości nadwozia - chińskie auto ma nieproporcjonalnie duży w porównaniu z resztą nadwozia, przedni zwis.

Masy i wymiary MG3 Hybrid+ Masy i wymiary MG3 Hybrid+ Długość 4113 mm Szerokość 1797 mm Wysokość 1502 mm Rozstaw osi 2570 mm Masa własna 1285 kg DMC 1733 kg Masa przyczepki 500 kg Pojemność bagażnika 293 l

Moc silnika i zużycie paliwa MG3 Hybrid+ Porównanie z Yarisem jest o tyle istotne, że MG3 póki co będzie dostępne u nas wyłącznie w wersji hybrydowej. Napędza je 100-konny silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra wspierany przez 136-konny silnik elektryczny. Moc całego układu to 195 KM, a moment obrotowy - 250 Nmco jak na czterometrowe auto o masie 1285 kg brzmi na znakomity wynik. Niestety, bateria o pojemności 1,83 kWh nie pozwala na ogromny zastrzyk mocy, więc MG3 przyspiesza do 100 km/h w bardzo przyzwoite, ale nijak nie imponujące 8 sekund. Wciąż szybciej niż Yaris, który w najmocniejszej, 130-konnej wersji potrzebuje na to o 1,2 s więcej. Średnie zużycie paliwa według normy WLTP to 4,4 l/100 km.

W przeciwieństwie do bezstopniowej przekładni w Yarisie, w MG za przenoszenie napędu na koła odpowiada 3-biegowa przekładnia automatyczna.



Ile kosztuje MG3 w Polsce?

Auto u nas sprzedawane będzie w jednej wersji napędowej, ale w trzech wersjach wyposażenia. MG3 Hybrid+ 1.5 HEV+ 195 KM kosztuje:

87 950 zł - w wersji Standard

94 500 zł - w wersji Excite

101 000 zł - w wersji Exclusive

Czyli mniej, niż hybrydowa Toyota Yaris (od 92 500 zł) czy również hybrydowe Renault Clio (od 99 600 zł).



Wyposażenie MG3 Hybrid+

Rzut oka na tabelę wyposażenia zdradza, że konkurenci mają czego się obawiać. Już w podstawowej wersji mamy automatyczną klimatyzację, adaptacyjny tempomat, asystenta jazdy w korku, kamerę cofania z aktywnymi liniami prowadzącymi. Niektórzy za zaletę mogą uznać też 15-calowe, stalowe obręcze (tanie opony).

Na aluminiowych 16-kach stoi za to wersja Excite, która w przeciwieństwie do bazowej posiada wycieraczkę tylnej szyby, elektrycznie sterowane i składane lusterka boczne, 6-głośnikowy system audio.

Jeśli jednak ktoś oczekuje od samochodu, że będzie miał podgrzewane fotele, kierownice, wycieraczki z czujnikiem deszczu, bezkluczykowe otwieranie, kamerę 360 stopni, monitorowanie martwego pola czy LED-owe reflektory, musi wydać 101 tysięcy na wersję Exclusive.

Za to w żadnej wersji nie dostaniemy kierownicy regulowanej "w głąb" - zakres ruchu kolumny to tylko góra-dół.



Salony MG już przyjmują zamówienia, pierwsze dostawy zaplanowano na przełom lipca i sierpnia. Jeśli uwzględnimy 7-letnią gwarancję z limitem do 150 tys. km, na papierze Japończykom wyrósł naprawdę groźny konkurent (Toyota 3 lata + 2 dodatkowe na układ hybrydowy z limitem 150 tys. km). Zagadką pozostaje trwałość, jakość wykonania, prowadzenie i wartość rezydualna auta. Rynek szybko to zweryfikuje.

