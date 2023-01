Honda Jazz Crosstar po liftingu. Jest sporo zmian technicznych

Spis treści: 01 Honda Jazz Crosstar po liftingu. Bardziej terenowy wygląd

02 Honda Jazz Crosstar po liftingu. Więcej mocy i możliwość holowania

03 Zmodernizowane systemy bezpieczeństwa w Hondzie Jazz Crosstar

04 Kiedy odświeżona Honda Jazz Crosstar zjawi się w polskich salonach?

Jazz Crosstar crossover, który od wersji klasycznej Jazza różni się głównie podniesionym zawieszeniem i czarnymi wstawkami na błotnikach. Co zmieniło się w tym samochodzie?

Honda Jazz Crosstar po liftingu. Bardziej terenowy wygląd

Styliści Hondy uznali najwidoczniej, że trzeba bardziej podkreślić uterenowiony wygląd auta i z tego względu odświeżony model otrzymał akcenty, które mają mu dodawać terenowego charakteru. Chodzi tutaj srebrne wstawki na bocznych czarnych listwach oraz na dole zderzaków, które symulują aluminiowe panele ochronne.

Ponadto dość pospolicie wyglądający grill został zastąpiony przez nowy - w strukturze plastra miodu. Potencjalny nabywca odświeżonego Jazza Crosstar e:HEV będzie miał do wyboru również nowy wzór aluminiowych felg. Dodatkowo będzie mógł również zdecydować się na nowy niebieski lakier - Fjord Mist.

Zdjęcie Honda odświeżyła również wnętrze modelu. / Honda / materiały prasowe

Honda odświeżyła również wnętrze samochodu. Przede wszystkim siedzenia w modelu będą wyścielone nową tapicerką. Nowe wykończenie mamy znaleźć na na konsoli środkowej i kierownicy.

Honda Jazz Crosstar po liftingu. Więcej mocy i możliwość holowania

Hybrydowy układ napędowy Hondy Jazz Crosstar (składający się z silnika elektrycznego, generatora i jednostki benzynowej) doczekał się kuracji wzmacniającej. Inżynierowie poprawili każdy z trzech głównych elementów napędu. Moc silnika elektrycznego wzrosła z 90 KM do 122 KM. O 8 kW, czyli do 78 kW wzrosła również moc oferowana przez generator. Silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra ma dysponować 107 KM. W efekcie zabiegów inżynierów Hondy moc całego układu wzrosła ze 109 KM do 122 KM. Maksymalny moment obrotowy pozostał na poziomie 253 Nm.

Japończycy zajęli się również automatyczną skrzynią biegów. Modernizacja ma sprawić, że skrzynia będzie pracować płynniej. Poprawiono także reakcję samochodu na gaz.

Zmiany nie dotyczą jednak wyłącznie osiągów, ale również większej użyteczności. Jazz po liftingu będzie mógł ciągnąć przyczepę o masie do 500 kg, wcześniej w ogóle holowanie przyczepy nie było możliwe.

Zmodernizowane systemy bezpieczeństwa w Hondzie Jazz Crosstar

Japończycy zmodernizowali również systemy bezpieczeństwa. Przede wszystkim wykorzystano kamerę o szerszym kącie widzenia i wyższej rozdzielczości. Dodatkowo asystent jazdy w korku w odświeżonym modelu ma wspomagać kierowcę już od momentu postoju czyli prędkości 0 km/h.

Kiedy odświeżona Honda Jazz Crosstar zjawi się w polskich salonach?

Honda Jazz Crosstar po modernizacji w polskich salonach pojawi się późną wiosną, wtedy poznamy też jego ceny. Obecnie ceny tego modelu zaczynają się od 100 800 zł i nie należy raczej się spodziewać, że po liftingu cena spadnie.

